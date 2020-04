Les prévisions d’ouragans 2020 prévoient 16 tempêtes, 4 ouragans majeurs – .

Les météorologues prévoient un total de 16 tempêtes importantes au cours de la saison des ouragans dans l’Atlantique, ainsi que quatre tempêtes majeures de catégorie 3 à 5.

Les quatre plus grandes tempêtes produiront des vents d’au moins 111 mph, ce qui est plus que suffisant pour causer des dommages étendus aux villes côtières.

Les prévisions, qui ont été publiées par le Département des sciences de l’atmosphère de l’Université d’État du Colorado, couvrent la saison qui commence le 1er juin et se termine le 30 novembre.

2020 nous a déjà lancé une véritable courbe avec la nouvelle pandémie de coronavirus, changeant radicalement la façon dont beaucoup d’entre nous vivent nos vies. Mais si vous pensiez que nous prendrions une pause dans la seconde moitié de l’année, vous feriez mieux de réfléchir à nouveau, car les prévisionnistes prédisent maintenant une saison des ouragans supérieure à la moyenne dans l’Atlantique, avec au moins quatre tempêtes majeures de catégorie 3 à 5, et un total de seize tempêtes nommées.

Les prévisions proviennent de chercheurs du Département des sciences de l’atmosphère de l’Université d’État du Colorado. Dans leur rapport, les scientifiques avertissent que les résidents côtiers doivent toujours faire de leur mieux pour se préparer aux ouragans, quelles que soient les prévisions.

Les scientifiques peuvent utiliser les dernières années et les modèles météorologiques pour avoir une idée approximative de la façon dont chaque nouvelle saison d’ouragans se déroulera. Dans ce cas, les variables semblent favoriser une augmentation de l’activité cyclonique par rapport à la moyenne. Les prévisions couvrent la période du 1er juin au 30 novembre.

“Nous prévoyons que la saison des ouragans du bassin atlantique 2020 aura une activité supérieure à la normale”, écrivent les chercheurs. «Les conditions ENSO neutres chaudes actuelles (El Niño-Oscillation australe) semblent susceptibles de passer à des conditions ENSO neutres froides ou potentiellement faibles à La Niña d’ici cet été / automne. Les températures de surface de la mer moyennes à travers l’Atlantique tropical sont légèrement supérieures à la normale. Notre indice d’oscillation multi-décennale de l’Atlantique est inférieur à sa moyenne à long terme; cependant, la majeure partie de l’Atlantique tropical est plus chaude que la normale. »

Ces facteurs, disent les chercheurs, signifient que nous vivons une année difficile d’ouragans. «Nous prévoyons une probabilité supérieure à la moyenne que des ouragans majeurs touchent le long de la côte continentale des États-Unis et dans les Caraïbes. Comme c’est le cas pour toutes les saisons d’ouragans, il est rappelé aux résidents côtiers qu’il ne faut qu’un seul ouragan qui touche terre pour en faire une saison active pour eux. Ils devraient se préparer de la même manière pour chaque saison, quelle que soit l’activité prévue. »

Donc, nous verrons probablement quatre ouragans majeurs d’au moins la catégorie 3, et un total de 16 tempêtes suffisamment importantes pour être nommées. C’est un fardeau important pour les communautés côtières, mais avec des tempêtes incroyablement dévastatrices toujours dans le rétroviseur du pays, la préparation sera certainement de la plus haute importance. Nous devrons évidemment attendre et voir exactement à quel point les prévisions sont exactes, mais il n’est jamais trop tôt pour commencer à regarder vers l’avenir et à élaborer un plan si vous vous trouvez dans une zone où des ouragans frappent régulièrement.

