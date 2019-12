Les prises intelligentes Wi-Fi avec Alexa, Google et les ports USB supplémentaires ne coûtent que 7,17 $ pour Noël – .

Il peut sembler que les prises intelligentes Wi-Fi coûtent une dizaine de dollars ces jours-ci, car il existe de nombreuses options, mais il y a toujours un grand écart entre les bonnes prises intelligentes et les modèles bon marché. Bien sûr, bon marché ne correspond pas nécessairement à «bon marché», comme en témoigne l'accord tueur du jour de Noël d'aujourd'hui. Le Teckin SP25-4 Smart Plug Wifi Outlet est un modèle de premier plan d'une marque bien connue, offrant un tas de fonctionnalités intéressantes comme un port USB supplémentaire sur le côté ainsi que le support Alexa et Google Assistant. C'est une prise intelligente géniale, et cela ne coûte que 7,17 $ aujourd'hui lorsque vous achetez un pack de 4 sur Amazon avec le code de coupon LDWIS2EA.

Voici plus d'informations sur la page du produit:

【Simple à utiliser】: Contrôle vocal intelligent des prises wifi Compatible avec amazon Alexa et Google Home Assistant, contrôlez à distance vos appareils domestiques à partir de votre application Smart Life partout où vous avez Internet. Tels que 3G / 4G / LTE, aucun concentrateur ou abonnement requis, il suffit de brancher le wifi et de le configurer conformément aux instructions.

【Contrôlez les appareils et les appareils électriques】 : Allumez / éteignez facilement vos appareils électroniques intelligents par l'application Smart Life pour les appareils iOS ou Android, la télécommande, réglez la minuterie et le compte à rebours, créez des scènes ou un groupe, partagez l'appareil avec vos familles à votre du bout des doigts sans atteindre les mini prises et fiches wifi à chaque fois. La prise sans fil vous permet de profiter davantage de la commodité et du plaisir de la maison intelligente!

【Multifonction】 : Conçue avec votre meilleur intérêt à cœur, cette mini prise intelligente WiFi est conçue avec une prise de chargeur USB 2.1 intégrée pour votre commodité supplémentaire. Chargez tous vos périphériques USB et ne vous inquiétez plus des indications de batterie faible.

【Sûr en premier】 : Les matériaux ignifuges qui prolongent la durée de vie. La plage de tension disponible de 100 à 240 V prend en charge les petits ou les gros appareils électroménagers tout en renforçant la sécurité.

【Qualité garantie】: La prise Teckin Smart est un produit approuvé par la FCC et ETL.Si vous rencontrez un problème ou avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter directement via Amazon.

