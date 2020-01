Les prises pour écouteurs LG restent, mais ont besoin de votre soutien financier

Poste d’opinion par

C. Scott Brown

Ce n’est pas un secret que la prise casque est en train de mourir. Depuis qu’Apple a largué le port en 2016 avec la sortie de l’iPhone 7, les OEM Android ont lentement emboîté le pas. À ce stade, il y a très peu de produits phares des meilleurs fabricants Android avec le port 3,5 mm à bord.

C’est-à-dire, à l’exception de ceux de LG, car les prises casque sont toujours un incontournable de tous ses lancements. Dans quelques semaines seulement, nous nous attendons à voir LG annoncer la dernière de sa série phare G, le LG G9 ThinQ. Les rendus qui fuient suggèrent que même cet appareil 2020 gardera la prise casque.

Pendant ce temps, Samsung lancera bientôt les nouvelles entrées de sa série Galaxy S incroyablement populaire. Pour la première fois, ces appareils Galaxy S n’auront pas de prise casque. Cela fait suite à la ligne Galaxy Note 10, qui a été la première de la série Note à abandonner le port.

Pour preuve supplémentaire, les produits phares de Google, Huawei, OnePlus, Sony et bien d’autres n’ont pas de prise casque depuis des années.

LG tient toujours la prise casque, mais combien de temps cela durera-t-il?

Avec de moins en moins d’endroits où se tourner pour des spécifications phares combinées à une prise casque, l’engagement de LG envers la fonctionnalité devrait être salué. Cependant, l’entreprise est en difficulté. La division des smartphones de LG perd de l’argent depuis des années maintenant, et les téléphones LG deviennent rarement des best-sellers. En tant que gars qui cherche constamment les téléphones que je vois dans la rue, je ne vois presque plus de gens balancer un LG.

Il est temps pour les fanatiques de la prise casque de mettre leur argent là où se trouve leur bouche et de commencer à soutenir LG. Bien qu’il puisse y avoir plusieurs raisons de ne pas aimer les appareils LG, la société est votre dernière lueur d’espoir en ce qui concerne les ports 3,5 mm sur les produits phares. Si vous voulez que LG continue d’offrir la fonctionnalité sur ses appareils – et montre à d’autres entreprises à quel point la prise casque est vraiment importante pour les consommateurs – voter avec votre portefeuille est probablement le meilleur moyen de le faire.

LG fabrique des smartphones pour les audiophiles

LG ne se limite pas à inclure une prise casque sur tous ses appareils. Au cours des dernières années, il a également inclus un Quad DAC – qui signifie «convertisseur numérique-analogique». Ce petit morceau de technologie prend le signal numérique de vos fichiers MP3 (ou fichiers FLAC, si vous êtes hardcore) et essentiellement “upscales” pour lui donner plus de cette chaleur analogique que vous entendez de LPs.

Certes, vous ne remarquerez probablement pas beaucoup de différence de qualité audio entre une prise casque «normale» et une prise alimentée par le Quad DAC de LG, sauf si vous utilisez un casque haut de gamme. Si vous utilisez principalement des écouteurs à 5 $, votre expérience d’écoute sera à peu près la même.

Le Quad DAC fait également autre chose, qui est un signal boost. Avec le bon ensemble d’écouteurs, vous pouvez obtenir beaucoup plus de volume et de puissance globale du Quad DAC de LG que vous le feriez à partir d’un port standard de 3,5 mm sur un smartphone.

L’essentiel à retenir ici est que LG n’inclut pas seulement des prises casque dans ses téléphones et l’appelle un jour. La société s’est engagée à faire des produits phares de LG les meilleurs smartphones pour les audiophiles, point final. Dans un monde où même Samsung abandonne la prise casque, LG tient bon – et même plus.

Malheureusement, LG a tendance à se tirer une balle dans le pied

Malgré la façon dont les fanatiques de la prise casque peuvent être vocaux, même les audiophiles les plus dévoués admettront que faire un excellent smartphone ne se résume pas à inclure un port 3,5 mm. Malheureusement, LG a trois problèmes constants qui dissuadent les consommateurs d’acheter ses téléphones.

Le premier problème est que les produits phares de LG ont tendance à être ennuyeux. En un coup d’œil, il n’y a pas grand-chose à propos d’un appareil LG qui lui confère toute sorte de «sex-appeal» que vous trouverez sur d’autres téléphones. Certes, il n’y a rien en soi faux avec les téléphones de LG, ils n’inspirent tout simplement pas les gens à faire la queue dans le quartier le jour du lancement.

LG fabrique d’excellents téléphones, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens ne sont pas trop enclins à les acheter.

Le deuxième problème est le faible historique des mises à jour Android de LG. À l’heure actuelle, en janvier 2020, LG continue de proposer Android 9 Pie à certains de ses appareils, ce qui est tout simplement épouvantable. Il y a seulement quelques jours, il s’est même engagé à respecter un calendrier pour le déploiement d’Android 10, alors que de nombreux autres fabricants l’ont déjà livré à leurs produits phares. LG a promis à plusieurs reprises de nettoyer sa loi en ce qui concerne les mises à jour, mais nous n’avons pas encore vu beaucoup de progrès.

Enfin, le plus gros problème de LG est la tarification. Pour une raison quelconque, la société pense toujours que ses produits phares sont en concurrence avec les derniers iPhones ou les différents produits phares de Samsung Galaxy. Il essaie de tarifer ses appareils dans ce niveau, mais cette stratégie ne fonctionne tout simplement pas. Si l’entreprise veut vraiment rivaliser, elle doit comprendre qu’elle est en concurrence avec les téléphones haut de gamme et non ultra-premium.

Ces raisons, voire certaines autres, pourraient vous dissuader de vouloir acheter un téléphone LG, qu’il y ait ou non une prise casque à bord. Je dirais cependant que votre décision de ne pas acheter un produit phare LG pourrait aller à l’encontre de vos propres intérêts liés à la prise casque.

Il ne s’agit pas seulement du téléphone, il s’agit d’envoyer un message

De nombreux fanatiques de la prise casque ne s’intéressent pas aux téléphones LG. Au lieu de cela, ils prendront un itinéraire différent: ils achèteront un mid-ranger, conserveront leur appareil actuel plus longtemps, ou même accepteront leur sort et achèteront simplement un téléphone sans prise casque.

Ce n’est pas la meilleure idée, cependant. Finalement, LG envisagera l’inclusion de la prise casque sur ses produits phares de deux manières: son existence l’aide soit à vendre plus de téléphones ou à ne pas l’aider à vendre plus de téléphones. Si LG découvre qu’il vendra le même nombre de smartphones indépendamment de l’inclusion d’un port 3,5 mm, pourquoi continuerait-il à l’inclure?

Avec LG la dernière retenue, cette réalisation pourrait marquer la mort officielle de la prise casque dans les smartphones haut de gamme. Les audiophiles seront obligés d’acheter des médiums qui compromettent les spécifications et les fonctionnalités pour maintenir le prix bas ou tout simplement se forcer à accepter qu’un dongle USB-C ne soit pas si mauvais.

À en juger par la ferveur de la prise casque que nous voyons dans nos sections de commentaires sur Android Authority, ces deux résultats ne sont pas idéaux. Les audiophiles pourraient avoir besoin de voter avec leur portefeuille et de s’engager envers LG si cela est simplement par principe.