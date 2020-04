Les prix de l’iPhone 12 fuient – et ils sont moins chers que vous ne le pensez

Jon Prosser a consulté Twitter pour révéler ce qu’il dit être les prix de la gamme iPhone 12, et ils pourraient vous surprendre.

Prosser avait auparavant consulté Twitter début avril pour révéler les quatre iPhones prototypes sur lesquels Apple travaillait. Il existe quatre appareils dont la taille varie d’un appareil de 5,4 “, jusqu’à l’iPhone 12 Pro Max à un énorme 6,7”.

Sa dernière fuite nous indique les prix de ces derniers et reconfirme les spécifications de chacun:

J’ai vu des rapports spéculant sur les prix de l’iPhone 12, alors j’ai demandé à mes sources 👇 5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cames

649 $ 6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cames

749 $ 6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cames + LiDAR

999 $ 6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cames + LiDAR

1 099 $ – Jon Prosser (@jon_prosser) 30 avril 2020

5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cames

649 $ 6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cames

749 $ 6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cames + LiDAR

999 $ 6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cames + LiDAR

1 099 $

C’est vrai, si les sources de Prosser sont correctes (et elles l’ont été jusqu’à présent), l’iPhone 12 d’Apple le moins cher ne coûtera que 649 $. Maintenant, bien sûr, cela ne vous amènera pas à la configuration de triple caméra la plus récente d’Apple, ni au scanner LiDAR brillant de l’iPad Pro, mais cela vous donnera la capacité 5G et deux caméras. La version plus grande de ce même iPhone 12, la version 6,1 pouces coûterait 749 $.

Obtenez un iPhone SE avec le service Mint Mobile pour 30 $ / mois

La gamme iPhone 12 ‘Pro’ vous offre plus de fonctionnalités, y compris la configuration à trois caméras et le nouveau capteur LiDAR d’Apple. Prosser dit que ceux-ci seront au prix de 999 $ et 1099 $ pour les modèles 6,1 et 6,7 pouces respectivement. Un Prosser note:

L’iPhone 12 de 6,1 pouces est évidemment une suite de l’iPhone 11 de 6,1 pouces actuel de 700 $. Techniquement, le modèle de 6,1 pouces 12 est en augmentation de prix.

Alors que Samsung propose 1400 $ comme si ce n’était rien, de nombreux clients potentiels pourraient être surpris de voir qu’Apple ne pousse pas le bateau avec sa propre structure de prix. Et bien que mille dollars représentent encore énormément d’argent à déposer sur un téléphone, vous pouvez certainement payer plus pour moins. Que pensez-vous de ces prix? Faites le nous savoir!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.