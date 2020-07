Les prix des téléphones ont presque doublé au cours des cinq dernières années. Pourquoi donc?

Crédit: Robert Triggs / Android Authority

« Le marché des smartphones est saturé et les consommateurs conservent leurs téléphones plus longtemps, alors les fabricants essaient de tirer le meilleur parti de chaque vente qu’ils obtiennent », a déclaré Avi Greengart, président, analyste en chef, Techsponential. «Bien que cela soit opportuniste, cela reflète également la demande des consommateurs: un smartphone est un investissement à long terme important qui est utilisé plus souvent et pour plus de choses aujourd’hui qu’il y a quelques années à peine. Cela aide que dans les marchés riches comme les États-Unis, les transporteurs étalent le coût sur trois ans sans intérêt. »

Il y a eu un certain recul. Greengart souligne que les fabricants de téléphones ont répondu aux téléphones à 1 600 $ avec d’excellents téléphones à 800 $. OnePlus est un excellent exemple de joueur dans cet espace. Il convient de noter que les téléphones les plus vendus d’Apple, de Samsung et d’autres ne sont pas leurs offres les plus chères, mais sont plutôt les tarifs les plus abordables tels que l’Apple iPhone 11 et le Samsung Galaxy A50.

Mais – et c’est un gros mais – vous en avez pour votre argent. Oui, nous parlons du matériel réel des téléphones d’aujourd’hui.

«Les écrans sont nettement plus grands et meilleurs qu’ils ne l’étaient il y a seulement quelques années, sont recouverts de verre plus incassable et sont installés dans des boîtiers avec des tolérances plus strictes et des lunettes minimales», a déclaré Greengart. «Les batteries sont plus grosses. Les tailles de stockage ont considérablement augmenté. Le silicium s’est développé pour inclure des processeurs d’application qui rivalisent avec les ordinateurs portables en termes de performances, plus de mémoire et des puces puissantes pour les graphiques et l’IA. Les téléphones ont plus d’antennes pour fonctionner sur plus de réseaux à travers le monde, et ont souvent une demi-douzaine de caméras ainsi que des capteurs de profondeur et des composants pour la biométrie et la sécurité. Les téléphones les plus chers disposent de nouvelles technologies telles que les écrans et charnières pliables, les modems ultra large bande, les mécanismes de zoom périscope, le sonar ou LiDAR, ou les modems mmWave 5G et le traitement par radiofréquence.

En d’autres termes: tout s’additionne.

Ce n’est pas que des pièces

Crédit: Oliver Cragg / Android Authority

Il y a un autre facteur à peser ici: le logiciel. Il est vrai que Google offre gratuitement Android, mais cela ne signifie pas que les fabricants de téléphones s’en sortent sans scot. Considérez Samsung. Il met des tonnes de travail dans One UI. De même, Huawei investit dans EMUI, tout comme LG, Motorola, Sony, Xiaomi et tous les autres OEM dans leurs propres lanceurs et applications.

Et puis il y a des offres de services comme Siri, Google Assistant et Bixby.

« Si vous pensez à l’intelligence artificielle à titre d’exemple, et aux différentes façons dont elle se présente dans un appareil et au coût auquel vous êtes confronté du côté d’un centre de données », a souligné Carolina Milanesi, analyste technologique. «Il est clair que tous les fournisseurs n’ont pas les leurs, mais je pense que cela a eu un impact sur les frais de licence. Les redevances pourraient être un autre domaine où nous aurions vu une augmentation. »

Les vendeurs de matériel ne sont pas sur le point de manger les coûts de développement de logiciels et d’hébergement de données.

Les vendeurs de matériel ne sont pas sur le point de supporter ces coûts. Ils les transmettent certainement aux consommateurs sous une forme ou une autre.

Milanesi l’a peut-être le mieux exprimée quand elle a conclu: «Avoir une« synchronisation »de cuisine dans la main vous coûtera.»

Verrons-nous un sursis?

Il est difficile d’imaginer que les prix des smartphones vont baisser. Au lieu de cela, attendez-vous à ce que les produits phares de premier plan continuent de repousser les limites, à la fois en termes de contenu de chaque combiné et de prix facturés par le fabricant de téléphones.

Ceux qui ne peuvent pas se permettre les paiements de 50 $ par mois pour des téléphones à 1 200 $ devront simplement se résigner aux «tueurs phares» qui peuplent l’espace de 600 à 900 $. La bonne nouvelle est que les options ne manquent pas. Les fabricants de téléphones tels que OnePlus, LG, Xiaomi et même Motorola et Nokia ont fabriqué des appareils solides qui sont tout aussi dignes de votre dollar que le Samsung Galaxy Note haut de gamme.