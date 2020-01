Les produits les plus excitants que nous attendons

Qu’est-ce que le MWC? Le Mobile World Congress est l’un des événements annuels les plus importants et les plus passionnants de l’industrie mobile. C’est un foyer pour les lancements de nouveaux smartphones et aussi un aperçu des technologies mobiles du futur. Cette année, nous nous attendons à voir de nouveaux appareils de grands joueurs comme Samsung, LG, Nokia, Huawei, OnePlus, Sony et autres. La technologie de réseau 5G occupera également le devant de la scène, les OEM doublant sur les smartphones compatibles 5G. Outre les téléphones, nous nous attendons également à voir de nouveaux vêtements, tablettes, gadgets pour la maison intelligente et autres produits technologiques.

Quand est MWC? Le MWC 2020 débutera le lundi 24 février et se terminera le jeudi 27 février. Traditionnellement, de nombreux nouveaux smartphones et autres produits technologiques sont dévoilés dans les jours précédant l’événement.

Où est MWC? MWC se déroule à Barcelone, en Espagne, sur deux sites – Fira Gran Via et Fira Montjuïc.

La plupart des entreprises gardent les détails secrets pour l’instant, mais nous pouvons faire des suppositions éclairées sur ce qui pourrait être annoncé à Barcelone. Notre spéculation est basée sur les dernières fuites et rumeurs, ainsi que sur des années d’expérience couvrant l’émission. Voici un aperçu de ce que nous prévoyons de voir au MWC 2020 de sociétés comme Samsung, Xiaomi, Huawei, Sony, LG, etc.

Samsung au MWC 2020

Tout comme l’année dernière, Samsung ne lancera pas ses nouveaux smartphones de la série Galaxy S au MWC. Au lieu de cela, il dévoilera ce que l’on appelle maintenant la série Galaxy S20 le 11 février lors de son événement Unpacked à San Francisco.

Samsung devrait également annoncer son deuxième téléphone pliable qui s’appellerait le Galaxy Z Flip avant MWC. De cette façon, Samsung aurait une longueur d’avance assez solide sur les autres fabricants de smartphones avant le MWC 2020.

En plus du trio Galaxy S20 et de sa coque pliable, Samsung devrait également dévoiler les véritables écouteurs sans fil Galaxy Buds Plus à Unpacked 2020.

Alors que Samsung fait toutes ces annonces majeures quelques jours avant l’événement, nous nous demandons si la société lancera quelque chose de nouveau au MWC 2020. Il semble plus probable qu’elle présentera simplement tous les appareils lancés sur le salon.

L’année dernière, Samsung a annoncé une nouvelle Galaxy Watch Active et deux trackers de fitness juste avant MWC, il y a donc encore une chance que nous voyions quelque chose de nouveau du géant sud-coréen.

Huawei au MWC 2020

Huawei est toujours sous le choc de l’interdiction du commerce américain, mais cela ne l’empêche pas de lancer de nouveaux smartphones. Au MWC 2020, Huawei présentera son successeur au smartphone pliable Mate X – le Mate XS.

Ce modèle particulier diffère du Mate X en offrant le chipset Kirin 990 au lieu de l’ancien Kirin 980. Il devrait également offrir une charge rapide de 65 W, contre 55 W de charge rapide sur le Mate X. Il serait également livré avec un meilleur affichage et facteur de forme plus petit. Bien sûr, il n’aura pas non plus d’applications Google.

Vous vous posez probablement des questions sur la prochaine série P40 de Huawei. Malheureusement, il ne fera pas son apparition au MWC. Au lieu de cela, la série phare devrait être lancée en mars.

Huawei pourrait également annoncer de nouveaux ordinateurs portables lors de l’événement. L’année dernière, il a dévoilé le MateBook 14 et amélioré le MateBook X Pro au MWC.

Pendant ce temps, la sous-marque Huawei de Huawei est confirmée pour lancer six nouveaux appareils au MWC 2020. Honor organise un événement presse le 24 février où elle dévoilera la variante mondiale du Honor V30 Pro, désormais baptisée Honor View 30 Pro. Le smartphone a été lancé pour la première fois en Chine en novembre et est livré avec le chipset Kirin 990 5G.

Parallèlement au téléphone, Honor a également annoncé son intention de dévoiler les ordinateurs portables Honor 9X Pro, MagicBook 14 et MagicBook 15, une paire de véritables écouteurs sans fil et une édition spéciale Honor Magic Watch 2.

OnePlus au MWC 2020

OnePlus n’a pas lancé de nouveaux smartphones au MWC l’année dernière. Au lieu de cela, il nous a donné un aperçu de son premier appareil 5G, désormais connu sous le nom de OnePlus 7 Pro 5G. Cette année cependant, les choses pourraient être différentes.

Traditionnellement, nous nous attendions à ce que OnePlus lance sa nouvelle série de smartphones fin avril-mai. Cependant, le diffuseur en série OnLeaks prédit que OnePlus pourrait augmenter sa chronologie de lancement pour annoncer la série OnePlus 8 en février-mars.

Les produits phares OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro seront alimentés par le chipset Snapdragon 865. La société devrait également annoncer un smartphone OnePlus 8 Lite de milieu de gamme cette année, c’est la première depuis le OnePlus X en 2015.

OnePlus pourrait sortir au moins un de ces appareils au MWC 2020 juste pour montrer sa présence à l’événement. Cependant, aucune information concrète sur la date de lancement n’est disponible.

Pendant ce temps, OnePlus a présenté le magnifique smartphone OnePlus Concept One au CES 2020. Nous nous attendons à ce qu’il prenne également le smartphone à caméra invisible pour un tour sur le salon MWC 2020.

LG au MWC 2020

Selon une récente fuite, LG prépare un autre smartphone à double écran pour le MWC 2020.

LG devrait annoncer le LG V60 ThinQ avec un écran secondaire

L’année dernière, la société a présenté les LG G8 ThinQ et V50 ThinQ lors de l’événement. Cette année, LG devrait annoncer le LG V60 ThinQ avec un écran secondaire. Le téléphone suit le LG G8X ThinQ à double affichage et est susceptible d’offrir un support 5G. LG serait en train de réviser le mécanisme de charnière du G8X ThinQ pour le nouveau téléphone.

Outre un autre téléphone à double écran, LG devrait également révéler le LG G9 ThinQ au MWC 2020. Les rendus de l’appareil ont été divulgués récemment (consultez le lien précédent pour plus de détails).

Xiaomi au MWC 2020

Xiaomi a déjà confirmé que sa série Mi 10 sera lancée avec le processeur Snapdragon 865. Il a également déjà confirmé l’existence des deux modèles de la gamme – les Mi 10 et Mi 10 Pro.

Nous nous attendons à ce que les deux téléphones à quatre caméras soient lancés au MWC 2020 ou un peu avant le MWC 2020. Le téléphone serait censé suivre les tendances actuelles comme les écrans à 90 Hz, la connectivité 5G, les caméras haute résolution et une charge plus rapide. Vous pouvez tout lire sur les deux téléphones et leurs spécifications divulguées ici.

Sony au MWC 2020

Sony a la réputation d’annoncer des smartphones phares au MWC. L’année dernière, il a dévoilé trois smartphones au grand format 21: 9. Cette année, Sony organise à nouveau un événement presse au salon professionnel de la technologie. Sony a envoyé des invitations aux médias pour un événement qui se déroulera le 24 février.

Le schéma de dénomination de Sony pour ses smartphones est partout

Les premières rumeurs suggéraient que Sony lancerait le Xperia 2, le successeur du Xperia 1 de l’année dernière, bien que nous n’ayons encore rien entendu à ce sujet dans la perspective du MWC. Cependant, des rendus ont récemment émergé montrant un suivi possible du Xperia 5. Le Xperia 5 Plus semble avoir un écran OLED allongé de 6,6 pouces, quatre caméras arrière, une caméra frontale solo, une prise casque 3,5 mm et un côté – scanner d’empreintes digitales monté.

Vivo au MWC 2020

Vivo a envoyé des invitations aux médias confirmant qu’il présentera le téléphone concept Vivo Apex 2020 au MWC cette année. Le premier téléphone conceptuel Apex a été présenté au MWC en 2018 et a été suivi par l’Apex 2019 l’année dernière. Ce dernier a fait beaucoup de bruit en raison de l’absence de ports ou de boutons physiques. Le téléphone avait une conception plein écran, dont la moitié était équipée d’une technologie de détection d’empreintes digitales à l’écran.

Tech Sina

Nous nous attendons à ce que Vivo construise l’Apex 2020 de la même manière. Cependant, il pourrait intégrer des spécifications plus modernes telles que des caméras haute résolution, une charge plus rapide, un deuxième écran ou un design pliable.

Vivo pourrait-il utiliser le même verre électrochrome que le OnePlus Concept One?

L’invitation MWC de Vivo (voir ci-dessus) semble se concentrer sur les caméras. Peut-être que Vivo a trouvé un nouvel endroit pour les cacher au téléphone. Peut-être utilise-t-il le même verre électrochrome que OnePlus a récemment présenté sur son téléphone conceptuel? Après tout, ils appartiennent tous les deux au même conglomérat parent.

Oppo au MWC 2020

Un successeur du magnifique smartphone Find X d’Oppo pourrait faire ses débuts au MWC 2020. Nous avons eu le scoop sur l’Oppo Find X2 en décembre. La société nous a confirmé que le Find X2 sera lancé au premier trimestre 2020. Il est donc possible qu’Oppo le révèle au MWC 2020.

Le Find X2 est confirmé pour fonctionner sur le chipset Snapdragon 865. Il se concentrera sur l’appareil photo comme l’un de ses principaux points forts.

Nokia (HMD Global) au MWC 2020

Nokia aurait pu lancer un smartphone phare Snapdragon 865 au MWC de cette année, mais la rumeur veut que le téléphone ait été retardé jusqu’en août. Il serait le Nokia 9.2 PureView.

Selon les rumeurs, le Nokia 8.2 5G serait lancé au MWC 2020

Pourtant, nous pourrions voir de nouveaux appareils de budget et de milieu de gamme de Nokia. HMD Global a confirmé qu’un nouveau smartphone compatible 5G propulsé par le Snapdragon 765G est en route lors du sommet Snapdragon de Qualcomm. Cet appareil serait le Nokia 8.2 5G et son lancement est prévu au MWC 2020.

TCL au MWC 2020

TCL a utilisé CES 2020 pour prévisualiser un tas de smartphones de marque personnelle. Il présentait les TCL 10 5G, TCL 10 Pro et TCL 10L. Tous les téléphones sont équipés d’écrans perforés et de caméras arrière quadruples. Il est confirmé que le périphérique 5G est équipé du dernier chipset Snapdragon 700, qui, nous supposons, est le Snapdragon 765 ou 765G.

TCL a également annoncé certains téléphones sous la marque Alcatel au CES. Le plus impressionnant du lot était l’Alcatel 3L avec un chipset MediaTek Helio P22. Il avait trois caméras arrière (48MP + 5MP + 2MP) et une batterie de 4000 mAh.

TCL pourrait bien présenter tout cela au MWC 2020. La marque a envoyé des invitations aux médias pour un événement le 22 février où elle devrait lancer officiellement ces téléphones.

Motorola au MWC 2020

Le président de Motorola, Sergio Buniac, a annoncé en décembre que la société prévoyait de lancer des téléphones phares haut de gamme au début de 2020. Motorola a fabriqué de nombreux appareils économiques et de milieu de gamme au cours des dernières années, y compris des goûts comme le Moto G8 Plus et le Moto One Macro. Cependant, cela fait un moment que nous n’avons pas vu un véritable téléphone phare bleu de Moto. Au MWC 2020, nous nous attendons à ce que cela change.

Motorola a promis le téléphone 5G le plus rapide sur la plate-forme phare de Qualcomm

Au Snapdragon Summit de Qualcomm, Moto’s Buniac a déclaré que les téléphones 5G Moto de milieu de gamme exécutant le silicium Snapdragon 765 étaient en cours de développement. Il a également promis le “téléphone 5G le plus rapide sur la plate-forme phare de Qualcomm”. Nous pensons que Moto fait allusion à un appareil Snapdragon 865, cependant, nous n’avons pas encore entendu de rumeurs solides.

Microsoft au MWC 2020

Microsoft a un stand de taille décente dans le hall 3 de la Fira Gran Via au MWC 2020. C’est l’endroit où toutes les grandes marques de smartphones campent pendant l’événement. Peut-être que Microsoft révélera des détails supplémentaires sur le Surface Neo et le Surface Duo – les deux dispositifs de pliage qui ont été annoncés en octobre.

La Surface Neo est une tablette pliante qui exécute Windows 10X. Le Surface Duo, d’autre part, est un appareil pliable qui fonctionne sous Android et peut être utilisé comme un téléphone. Nous pouvons même obtenir une date de sortie pour les deux au MWC 2020.

L’année dernière, Microsoft a organisé une conférence de presse consacrée à sa technologie AR et à HoloLens 2. Peut-être cette année, nous obtiendrons quelque chose d’un peu plus convivial pour l’entreprise.

Le MWC 2020 devrait accueillir de nombreuses autres sociétés, notamment Realme, Asus, Nubia, et plus encore. Nous ne savons pas – s’il y a quoi que ce soit – qu’ils annonceront au salon. Nous mettrons à jour ce message dès que de nouvelles informations parviendront à la rumeur ou si les entreprises annoncent officiellement quelque chose.