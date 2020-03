Les produits phares de Samsung en 2020 ne recevront que des mises à jour majeures jusqu’à Android 12

Bien que la série Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip soient parmi les téléphones les plus chers à être commercialisés par la société, Samsung ne prévoit pas d’étendre la prise en charge logicielle de ces téléphones au-delà de ses deux ans habituels de support complet et de deux ans de mises à jour de sécurité, selon SamMobile.

Samsung s’est beaucoup amélioré ces dernières années en ce qui concerne la vitesse à laquelle il met à jour son téléphone. Alors qu’il était autrefois considéré comme l’un des fabricants de téléphones les plus lents à fournir de nouveaux logiciels aux utilisateurs, il publie désormais souvent des mises à jour de sécurité mensuelles pour ses téléphones avant même que Google ne le fasse pour la gamme Pixel.

Pourtant, bien qu’il soit devenu plus rapide de fournir des mises à jour, Samsung n’a malheureusement pas fait beaucoup d’efforts pour améliorer la durée de vie de ses téléphones. Depuis des années, la société a respecté un calendrier de 2 ans pour une prise en charge logicielle complète (ce qui signifie qu’elle fournira à la fois des mises à jour de sécurité et les dernières mises à jour de fonctionnalités de Google), suivie d’une année supplémentaire de mises à jour de sécurité mensuelles. Tout le support logiciel prend fin la quatrième année après le lancement d’un téléphone, avec des mises à jour de sécurité publiées sur une cadence trimestrielle à ce stade avant de s’arrêter complètement.

Alors que la société a ajouté ses produits phares 2020 à sa liste d’appareils destinés à recevoir des mises à jour de sécurité mensuelles, cela indique clairement que les activités sont normales pour l’entreprise, et elle ne prévoit pas d’accorder au S20 ou au Z Flip un traitement spécial par rapport à ses précédents produits phares. . Et si elle faisait un changement, cela aurait presque certainement été une partie importante de sa commercialisation pour les téléphones. Pourtant, nous n’avons rien entendu.

Cela signifie que puisque les téléphones sont livrés avec Android 10, ils seront en ligne pour recevoir Android 11 et Android 12, mais rien de plus en termes de mises à jour majeures du système d’exploitation. En revanche, les téléphones OnePlus – qui coûtent souvent beaucoup moins cher que la gamme Galaxy – sont assurés de trois ans de mises à jour. Il en va de même pour la ligne Pixel. L’herbe est encore plus verte dans le jardin clos d’Apple, où tous les iPhones sont promis cinq ans de mises à jour majeures.

Il ne fait aucun doute que Samsung fabrique certains des meilleurs smartphones au monde – vous pourriez même dire qu’il possède la meilleure gamme Android de tous – mais s’il veut vraiment rivaliser avec Apple ou même avec OnePlus, le géant coréen a vraiment besoin pour mettre son jeu au niveau de la pérennité de ses appareils. Jusqu’à présent, il a refusé de le faire.