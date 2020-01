Les produits phares de Samsung vont toujours coûter cher

Nous nous attendons à des étiquettes de prix premium aux côtés des appareils phares de Samsung. Chaque année, les séries d’appareils Galaxy S et Note sont devenues de plus en plus chères, mais cette année semble pouvoir inverser cette tendance. Grâce à une fuite d’informations sur les prix du Galaxy S20, nous avons maintenant une idée supposée du coût potentiel des prochains appareils phares de Samsung.

Aujourd’hui, Max Weinbach de XDA Developers a partagé sur Twitter des informations sur les prix qui révèlent que le Samsung Galaxy S20 de base pourrait commencer à environ 850 $, tandis que la variante 5G pourrait sortir quelque part autour de 1000 $ (900 à 1000 €).

Donc, je viens d’entendre les prix S20. Attendez-vous à ce qu’ils soient inférieurs à ceux indiqués, mais pour le moment, nous nous attendons à:

S20 5G: 900-1000 €

S20 + 5G: 1050-1100 €

S20 Ultra 5G: 1300 €

Le Galaxy Z Flip devrait coûter environ 1400 €, mais je m’attends à ce que cela change avant le lancement.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 20 janvier 2020

Comme prévu, les prix augmentent à partir de là, allant jusqu’à ~ 1450 $ (1300 €) pour le Galaxy S20 Ultra 5G. Naturellement, les variantes non 5G des appareils devraient être moins chères, mais elles ne seront toujours pas abordables. Weinbach estime que les appareils pourraient coûter environ 100 € de moins que leurs homologues 5G.

La 4G coûtera environ 100 € de moins que la 5G.

Quant à parler USD, ce sera probablement moins. Je suppose que 850 $, 950 $, 1200 $. Ceux-ci semblent un peu élevés, mais ces téléphones ressemblent à des bêtes de spécification. Pourrait justifier le prix tbh.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 20 janvier 2020

Pour référence, cette rumeur de prix se situe à environ 50 $ de moins que les produits phares de la série Galaxy S10 de l’année dernière. Le Samsung Galaxy S10 standard a commencé à 900 $, tandis que le Samsung Galaxy S10 Plus a commencé à 1000 $.

Weinbach s’est avéré être une source fiable d’informations privilégiées depuis un certain temps maintenant, mais les prix sont toujours difficiles à déterminer. Les OEM peuvent modifier les prix de leurs appareils à tout moment jusqu’au lancement, et Samsung n’est pas différent. Jusqu’au lancement des appareils à Unpacked 2020 le mois prochain, nous devons prendre ces informations avec un grain de sel. Espérons simplement que les prix attendus ne monteront pas en flèche d’ici là.