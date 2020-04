Les produits phares ne sont plus le moteur de l’innovation des smartphones

Poste d’opinion par

Simon Hill

Je veux que vous essayiez de vous rappeler la dernière fois qu’un téléphone phare majeur a balayé une véritable innovation qui est restée. Quand avez-vous vu pour la dernière fois un téléphone phare avec un nouveau composant ou une nouvelle fonctionnalité qui n’était pas seulement une version plus puissante d’un appareil existant? Les fabricants de téléphones sont enfermés dans une guerre froide pour proposer des spécifications toujours plus impressionnantes, mais sans prendre de risques. Le résultat est une gamme phare conservatrice et homogène qui ne fait pas courir les impulsions.

Pendant de nombreuses années, ces rafraîchissements annuels ont offert des avantages tangibles. Vous pouviez sentir et voir la différence d’une année à l’autre, car la vitesse de traitement s’accélérait et les lunettes étaient rasées. Mais chaque année qui passe, l’écart entre les navires phares se rétrécit. Nous avons atteint un point où la différence entre le produit phare de cette année et le produit phare de l’année dernière n’a plus de sens pour la plupart des gens.

Les derniers téléphones sont dotés de fonctionnalités que beaucoup n’utiliseront jamais. D’énormes réserves de RAM qui ne sont presque jamais nécessaires, des fonctionnalités d’appareil photo que les photographes professionnels auraient du mal à exploiter pleinement, et le type de puissance de traitement qui était auparavant réservée aux ordinateurs de bureau. La lutte contre la marchandisation a entraîné une surpuissance sur la fiche technique et une flambée des prix pour les clients.

Une danse malsaine des fabricants se traduit souvent par des gammes phares et des ensembles de fonctionnalités étrangement similaires. C’est comme s’ils avaient tous consulté une liste maîtresse commune de fonctionnalités qui doivent entrer dans un produit phare, puis accepté de lancer des téléphones avec des conceptions et des composants internes similaires. Malgré tous les discours sur les grandes rivalités, les différences entre les appareils phares sont étonnamment petites.

Il y a encore de l’innovation sur le marché des smartphones, mais vous devez regarder au-delà des produits phares pour le trouver. Regardez où le coût de l’innovation est plus faible ou où le marché cible est plus spécifique. Il n’est pas surprenant que la Chine, où la plupart des appareils sont fabriqués, soit un foyer d’innovation. Bien que même là-bas, les idées les plus imaginatives apparaissent dans les téléphones conceptuels ou les lignes plus petites, plutôt que dans les produits phares. Parfois, des fonctionnalités innovantes proviennent de sources inattendues, comme des taux de rafraîchissement d’écran élevés, qui ont été importés de téléphones de jeu de niche.

Samsung et Apple représentent environ 35% de tous les smartphones vendus dans le monde, selon IDC, et un pourcentage beaucoup plus élevé aux États-Unis et en Europe. Pourtant, les deux sont très conservateurs avec leurs lignes phares.

Les paris latéraux sont une pratique établie pour Samsung. C’est pourquoi nous avons obtenu des variantes d’Edge, la ligne Note, et maintenant le Fold et Flip en tant que paris distincts et distincts qui n’empiètent pas sur la ligne phare. Si ces paris latéraux s’avèrent populaires, ils sont raffinés, testés à nouveau, puis les pièces qui fonctionnent définitivement finissent par se retrouver dans un téléphone phare.

Apple s’est contenté de publier le même design de base pour iPhone pendant des années, et ses clients n’ont montré aucun signe de désapprobation. Les rumeurs sur le prochain iPhone dépassent toujours énormément la réalité. Mais, l’idée qu’Apple préfère attendre et faire les choses est largement acceptée.

Bien que nous recherchions de nouvelles directions et déplorions des approches conservatrices, nous condamnons également très rapidement les fabricants lorsqu’ils gâchent, et nous le faisons avec nos portefeuilles. De nouvelles fonctionnalités et de nouveaux designs qui n’ont pas été correctement testés sur la route peuvent conduire à des catastrophes. Vous demandez aux gens de payer le meilleur prix pour quelque chose qui n’a pas été prouvé, et la plupart des gens ne veulent pas le faire. Lancer l’innovation dans un téléphone censé intéresser une large catégorie de personnes et servir de porte-étendard à votre entreprise est un risque majeur.

Demandez simplement à HTC ou LG ou Motorola. Ils avaient tous un fort engagement envers l’innovation au fil des ans, et ils n’avaient pas peur de pousser ces innovations dans les téléphones phares. Lorsque les smartphones étaient nouveaux et que les ventes phares montaient en flèche, il y avait place à l’expérimentation. Mais où cette approche les a-t-elle amenés ces derniers temps? La triste réponse est une dette sérieuse. De nombreuses fonctionnalités innovantes que ce trio a fait ses débuts ont été saluées dans la presse et deviendront des normes dans l’industrie. Mais l’innovation ne se traduit pas nécessairement par des ventes importantes.

Existe-t-il un fabricant de téléphones performant qui prend toujours des risques avec ses téléphones phares? Je ne pense pas qu’il y en ait.

Les vaisseaux amiraux sont désormais des «check-checkers» qui ne font que cocher une liste de spécifications. À l’extrémité supérieure, cette course de caractéristiques offre des rendements décroissants, les plus grands sauts sont maintenant dans le milieu de gamme. Les téléphones phares en 2020 seront indéniablement impressionnants et puissants, mais aussi entièrement basés sur de légères améliorations progressives. Les produits phares ne sont tout simplement pas les appareils qui repoussent les limites. Pour cela, vous devez examiner de nouvelles catégories comme les téléphones de jeu, les appareils conceptuels et les fabricants chinois raccourcissant la boucle entre l’idée et la réalisation.

Alors que l’innovation génère de l’enthousiasme, il y a presque toujours un écart considérable entre une nouvelle fonctionnalité émergente et sa perfection. Les téléphones phares sont censés être parfaits, et la perfection est ennuyeuse. C’est pourquoi il n’y a plus de place pour l’innovation dans les téléphones phares.

