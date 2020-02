Les propriétaires de Nexus 6P commencent à voir des remboursements de recours collectifs

Mise à jour, 25 février 2020 (10 h 20 HE): L’équipe derrière le recours collectif Nexus 6P décrit ci-dessous a maintenant commencé à émettre des paiements aux demandeurs. Si vous avez déposé une réclamation, vous devriez recevoir un chèque par la poste ou un dépôt direct sur votre compte PayPal.

Comme prévu, les sommes versées ont fini par être inférieures à la poursuite initialement prévue. Cela ne sort pas de l’ordinaire car il y a généralement plus de personnes qui déposent que le procès ne le prévoit. Quoi qu’il en soit, il est agréable d’obtenir un peu d’argent supplémentaire pour ce qui était un smartphone gênant (mais globalement génial).

Article d’origine, 11 avril 2019 (16 h 11 HE): Si vous possédiez actuellement ou anciennement un smartphone Google Nexus 6P, nous avons une bonne nouvelle: vous pourriez être éligible à un rabais en espèces pour ces boucles de démarrage et les arrêts spontanés pour lesquels l’appareil était connu.

Le règlement du recours collectif est basé aux États-Unis, donc malheureusement, seuls les acheteurs américains seront admissibles à la possibilité d’obtenir un remboursement.

Selon le dossier de règlement, les plaignants ont allégué que le Nexus 6P avait un défaut qui a causé deux problèmes différents: le bootlooping et une décharge importante de la batterie. Le problème du bootlooping est assez explicite et le problème de décharge de la batterie fait référence à l’arrêt spontané de l’appareil lorsqu’il a atteint un état de faible consommation, qui peut parfois atteindre 20%.

Il n’y a rien de tel que de penser qu’il vous reste 20% de batterie et que le téléphone s’arrête!

Les deux accusés dans l’affaire – le propriétaire de la marque Google et le fabricant d’appareils Huawei – niaient auparavant les allégations. Les plaignants ont fait valoir qu’il existe des preuves que Huawei et Google étaient au courant des deux problèmes qui affligent le Nexus 6P mais n’ont rien fait à ce sujet. En fait, les sociétés auraient continué de vendre l’appareil tel quel sans régler les problèmes.

Bien que Google et Huawei affirment que ce n’est pas vrai, les sociétés ont accepté de régler l’affaire pour 9,75 millions de dollars.

Cet argent sera distribué aux propriétaires de Nexus 6P qui ont acheté l’appareil le 25 septembre 2015 ou après. Voici comment il sera réparti:

$ 325 – Personnes ayant rencontré le problème du bootloop et fournissant de la documentation150 $ – Personnes ayant rencontré le problème de décharge de la batterie et fournissant de la documentation400 $ – Les personnes qui ont rencontré l’un ou l’autre des problèmes sur plusieurs appareils Nexus 6P et fournissent de la documentation10 $ – Les personnes qui n’ont rencontré aucun problème ou qui ont reçu un remplacement Pixel XL$ 45 – Personnes ayant rencontré le problème de décharge de la batterie mais ne fournissant pas de documentation75 $ – Personnes ayant rencontré le problème du bootloop mais ne fournissant pas de documentation

Vous pouvez lire le document de notification détaillé tel que déposé pour plus d’informations. Cependant, notez qu’il n’y a pas encore de site Web pour que vous puissiez déposer une réclamation – les tribunaux doivent d’abord tout approuver, ce qui devrait se produire dans le mois prochain. Les réclamations sont maintenant ouvertes, cliquez ici.

Nous mettrons à jour cet article avec des informations sur la façon de soumettre votre réclamation une fois qu’un site Web sera créé à cet effet.

