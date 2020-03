Les propriétaires de pixels peuvent désormais épingler leurs applications préférées dans le menu de partage (mis à jour)

Mise à jour: 2 mars 2020 à 17 h 09 ET: Parallèlement à la nouvelle mise à jour Pixel Feature Drop et au correctif de sécurité de mars 2020, Google a également activé l’épinglage de l’application dans le menu de partage.

Pour épingler une application au menu de partage, sélectionnez un fichier que vous souhaitez partager, appuyez sur le bouton de partage, appuyez longuement sur le raccourci d’application que vous souhaitez épingler au menu de partage, puis appuyez sur l’option Épingler dans la fenêtre contextuelle. Maintenant, ce raccourci devrait être disponible en haut de votre menu de partage chaque fois que vous souhaitez partager un fichier.

Article d’origine: 19 février 2020 à 17h39 ET: Google a d’abord introduit la possibilité d’épingler des applications dans le menu de partage dans Android 7 Nougat. C’était extrêmement utile parce que jusqu’à récemment, le menu de partage était… une sorte de gâchis. Heureusement, Android 10 a totalement repensé le menu de partage et l’a rendu plus transparent que jamais. Malheureusement, cette même mise à jour a également supprimé l’épinglage d’applications, un excellent moyen de trouver rapidement les applications que vous aimez partager le plus de médias.

Mais maintenant, dans Android 11, l’épinglage d’application est de retour, ce qui signifie que nous avons le meilleur des deux mondes. Non seulement vous disposez de la nouvelle feuille de partage améliorée, mais vous pouvez également épingler quatre des applications que vous partagez le plus fréquemment en haut. Cependant, d’autres applications seront répertoriées ci-dessous si vous décidez d’envoyer des médias par d’autres moyens.

