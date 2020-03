Les propriétaires de Samsung Galaxy S20 rencontrent des problèmes de verrouillage GPS

La gamme Galaxy S20 est livrée avec un matériel exceptionnel et le design haut de gamme familier de Samsung, mais comme tout produit technologique, ils ne sont pas parfaits. Nous n’avons pas été trop impressionnés par le rapport entre les capacités du S20 Ultra et son prix, et maintenant un problème est survenu qui affecte toute la série S20: certaines personnes signalent qu’elles ne peuvent pas obtenir de verrouillage GPS dans Google Maps et Waze sur leur téléphones flambant neufs.

Selon les développeurs de XDA, beaucoup de propriétaires de S20 disent qu’il faut plus de dix à 15 minutes pour obtenir un signal GPS verrouillé, et même dans ce cas, leur position dans Maps reste inexacte, sautant partout dans un rayon de deux miles. Le redémarrage, l’arrêt forcé ou la réinstallation des applications de navigation ne semble pas non plus aider. Une personne affectée a reçu une unité de remplacement qui ne peut pas non plus maintenir un signal GPS stable, il doit donc s’agir d’un problème matériel répandu ou d’un problème logiciel. Espérons pour ce dernier, car ce sera beaucoup plus facile à résoudre.

Certaines personnes affirment que la désactivation de la 5G contribue à la fiabilité, mais d’autres rapportent qu’elles rencontrent toujours le GPS défectueux sur la 4G. Les incidents n’affectent également que la variante US Snapdragon des téléphones, comme il semble. Espérons que Samsung aura résolu le problème une fois que le CDC et d’autres organisations de santé cesseront de recommander aux gens de rester à la maison en raison de l’épidémie actuelle de COVID-19.