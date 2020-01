Les protections contre les surtensions et les systèmes de sauvegarde de batterie UPS sont jusqu’à 26% de réduction dans la vente d’un jour d’Amazon – .

Amazon a couvert tous vos besoins électriques lundi avec une grande vente d’une journée que vous ne voulez pas manquer. La vente spéciale Gold Box comprend des économies allant jusqu’à 26% sur les parasurtenseurs et les systèmes de sauvegarde de batterie UPS, y compris le système d’onduleur LCD intelligent CyberPower CP1350AVRLCD le plus vendu que tout le monde ne jure que. Normalement au prix de 135 $, cet appareil génial se connecte à une prise de courant ordinaire, puis tous vos appareils se branchent à l’arrière. En cas de panne de courant, il fournit des heures de batterie de secours, ce qui est plus que suffisant pour couvrir la plupart des pannes. Il est en vente pour 99,95 $ en ce moment, ce qui est l’un des meilleurs prix que nous ayons vus. Il existe également deux autres systèmes UPS inclus dans la vente d’aujourd’hui, et vous pouvez obtenir un parasurtenseur CyberPower avec 3 prises et 2 ports USB pour seulement 8,95 $!

Onduleur LCD intelligent CyberPower CP1350AVRLCD

1350VA / 815W Système d’alimentation sans coupure intelligent (UPS) de secours de batterie d’affichage à cristaux liquides; Cordon de 6 pieds

10 PRISES NEMA 5 15R: (5) Prises de sauvegarde et de protection contre les surtensions, (5) Prises protégées contre les surtensions protègent les ordinateurs de bureau, les postes de travail, les périphériques réseau et l’équipement de divertissement

PANNEAU LCD MULTIFONCTIONS: affiche des informations immédiates et détaillées sur les conditions de la batterie et de l’alimentation, y compris: durée d’exécution estimée, capacité de la batterie, capacité de charge, etc.

RÉGULATION AUTOMATIQUE DE LA TENSION (AVR): corrige les fluctuations de puissance mineures sans passer à la batterie, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie

GARANTIE DE 3 ANS – Y COMPRIS LES PILES, une garantie de 500 000 $ sur l’équipement connecté et le logiciel de gestion PowerPanel Personal Edition GRATUIT (téléchargement)

Parasurtenseur professionnel CyberPower CSP300WUR1

3 SORTIES NEMA 5-15R SURGE PROTÉGÉES: Fournissez 600 joules de protection pour l’électronique personnelle, les ordinateurs, les routeurs et les modems.

(2) PORTS DE CHARGE USB: 2,1 ampères partagés pour recharger rapidement les appareils USB tels que les smartphones, iPads, tablettes et autres appareils électroniques.

INDICATEUR LED: S’allume pour indiquer que l’état du parasurtenseur est protégé

Filtres EMI / RFI – Filtres contre les interférences électromagnétiques et les interférences de fréquence radio garantissant une alimentation propre pour les équipements connectés

GARANTIE À VIE LIMITÉE avec une garantie de 50 000 $ sur l’équipement connecté

Onduleur LCD Smart App CyberPower OR700LCDRM1U

Système d’alimentation sans coupure (UPS) de secours de batterie 700VA / 400W – Cet onduleur simulé à onde sinusoïdale avec topologie interactive en ligne utilise la régulation automatique de la tension (AVR) pour se protéger contre les sous-tensions et les surtensions

6 SORTIES NEMA 5 15R: (4) SORTIES BATTERIE DE SECOURS ET PROTEGEES CONTRE LES SURTENSIONS (2) SORTIES PROTEGEES CONTRE LES SURTENSIONS, ENTREE: Type de fiche 15A NEMA 5 15P 10 FT Style de fiche de cordon droit

ÉCRAN LCD MULTIFONCTION – fournit l’autonomie en minutes, l’état de la batterie, les conditions d’alimentation, alertant les utilisateurs des problèmes potentiels avant qu’ils ne puissent affecter l’équipement critique et provoquer des temps d’arrêt. GESTION À DISTANCE: nécessite RMCARD205 en option

Fournit une batterie de secours et une protection contre les surtensions pour les serveurs de département, les serveurs de groupe de travail, les postes de travail, les périphériques réseau et les installations de télécommunications sans alimentations PFC actives

GARANTIE DE 3 ANS – INCLUANT LES PILES, 300 000 $ de garantie sur les équipements connectés, logiciel de gestion PowerPanel Business Edition GRATUIT (téléchargement) .Plage de fréquences: 57 – 63 Hz

Onduleur LCD Smart App CyberPower OR1500LCDRM1U

Système d’alimentation sans coupure (UPS) 1500VA / 900 Watts; Cet onduleur simulé à onde sinusoïdale avec topologie interactive en ligne utilise la régulation automatique de la tension (AVR) pour se protéger contre les sous-tensions et les surtensions

6 SORTIES NEMA 5 15R: (4) SORTIES BATTERIE DE SECOURS ET PROTEGEES CONTRE LES SURTENSIONS (2) SORTIES PROTEGEES CONTRE LES SURTENSIONS, ENTREE: Type de fiche 15A NEMA 5 15P 10 FT Style de fiche de cordon droit. Temps de recharge typique – 8 heures

ÉCRAN LCD MULTIFONCTION – fournit l’autonomie en minutes, l’état de la batterie, les conditions d’alimentation, alertant les utilisateurs des problèmes potentiels avant qu’ils ne puissent affecter l’équipement critique et provoquer des temps d’arrêt. GESTION À DISTANCE: nécessite RMCARD205 en option

Fournit une batterie de secours et une protection contre les surtensions pour les serveurs de département, les serveurs de groupe de travail, les postes de travail, les périphériques réseau et les installations de télécommunications sans alimentations PFC actives

GARANTIE DE 3 ANS – INCLUANT LES PILES, 300 000 $ de garantie sur les équipements connectés, logiciel de gestion PowerPanel Business Edition GRATUIT (téléchargement)

