Les publicités emblématiques d’Apple sur iPod ont changé notre façon de voir la musique portable

Source: iMore

Faites un voyage en 2001. Wikipédia vient de lancer, Harry Potter et la pierre du sorcier était dans les théâtres, et Apple était sur le point de changer notre façon de penser la musique. L’iPod lancé à la fin de 2001, combiné au tout dernier logiciel d’Apple, iTunes – qui a été lancé en janvier de la même année – est devenu presque instantanément un succès. Les lecteurs MP3 existaient, mais beaucoup d’entre eux n’étaient pas conviviaux et, en termes de capacité, ils étaient assez petits.

Il ne fait aucun doute que l’iPod a été un succès car il s’agissait d’un excellent produit. Pourtant, la publicité emblématique qui accompagnait le produit a énormément contribué au succès du produit.

L’annonce originale

Bien que l’annonce iPod originale ne soit probablement pas celle qui vous reste à l’esprit, c’était une étape importante dans la direction qu’Apple a prise avec la commercialisation de l’appareil.

L’annonce originale présente un homme dans sa maison en train de jouer sur le morceau Take California de Propellerheads et d’organiser sa bibliothèque musicale sur son Apple iBook. Peu de temps après, vous le voyez transférer de la musique sur son iPod, le débrancher de son ordinateur portable, mettre les écouteurs dans ses oreilles et commencer à danser autour de sa maison avec son iPod à la main. À la fin de l’annonce vient le slogan:

“iPod; mille chansons dans votre poche.”

Vous pouvez déjà voir les éléments qu’Apple a bloqués pour aller de l’avant. La simplicité de la publicité pour iPod (même avec cette publicité originale) est une grande partie de ce qui a fait de la publicité pour iPod un succès. Un message simple et clair est un élément essentiel de toute campagne publicitaire, et le slogan court vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre en quoi consiste l’iPod.

Les visuels sont également relativement simples; la plupart de l’annonce est juste l’homme qui danse autour de sa place. Il donne l’impression que l’iPod est amusant, cool et tout simplement des rochers. Le choix de la musique était également important encore plus tard; J’y reviendrai plus tard. Un morceau accrocheur qui risque de rester coincé dans votre tête après l’avoir entendu plusieurs fois pendant la pause commerciale de votre émission de télévision préférée ne nuira jamais à vos résultats.

Succès de la silhouette

Ce sont les publicités dont vous vous souvenez probablement lorsque vous pensez à l’iPod. Des arrière-plans colorés, des silhouettes sombres dansant, une musique entraînante et le contraste de l’iPod et des EarPods blanc brillant. C’étaient des tonnes de ces publicités, et toutes suivaient la même formule de base. Ils ont eu quelques slogans différents à la fin au fil des ans, notamment: “1000 chansons dans votre poche”, “iPod + iTunes” et “Now for Windows”, mais la visualisation est ce qui comptait le plus.

Quand il s’agit de commercialiser un produit, vous ne vendez jamais seulement un produit; vous vendez un sentiment, un style de vie ou quelque chose de plus grand que le produit lui-même. Vous voulez que les consommateurs puissent se connecter à un produit sur le plan émotionnel, et la seule façon de le faire est de donner à votre produit une personnalité ou des traits que votre public cible peut également relier.

De nombreuses publicités tenteront de cibler un public très spécifique et iront aussi loin qu’elles seront très exclusives. Une entreprise mettra en scène des acteurs qui ressemblent à leurs futurs consommateurs et les fera agir de manière à ce que ces consommateurs agissent pour former un lien entre tout ce qu’ils essaient de vendre et sa base potentielle de consommateurs. Les silhouettes dans les publicités iPod l’ont fait d’une manière très simple mais efficace car les silhouettes étaient si génériques.

L’iPod ciblait les jeunes, probablement ce large éventail de 18-35 ans que tout le monde veut faire de la publicité, mais en mettant leurs danseurs dans l’ombre, il a permis à chacun de se voir un peu dans les publicités.

Vous ne regardiez plus une personne spécifique dans un environnement particulier interagissant avec l’iPod (comme dans la première publicité). Pourtant, maintenant vous voyiez une variété de gens qui dansaient. Il était facile de s’identifier à ces silhouettes parce qu’elles représentaient essentiellement «les masses», elles n’étaient pas un groupe, un type de personne ou un «look», c’étaient juste des gens qui aiment la musique – qui ne peuvent pas comprendre cela?

Quand la musique est devenue un argument de vente

Au fil du temps, la vente d’iTunes est devenue tout aussi importante que la vente de l’iPod, car Apple a commencé à gagner de l’argent en achetant de la musique numériquement. C’est à ce moment que vous avez commencé à voir un léger changement dans les publicités de silhouette classiques pour inclure des artistes célèbres. Certaines de ces publicités avaient un peu plus de style – comme celle mettant en vedette Eminem montré ci-dessus – mais toujours le même concept de base.

La seule vraie différence entre ces publicités et les précédentes était l’accent mis sur les chansons et les artistes eux-mêmes. Apple ne voulait pas que vous utilisiez seulement iTunes et iPod, mais que vous achetiez également votre musique. Ils se sont associés à d’énormes artistes à l’époque qui faisaient la promotion de singles et d’albums super populaires.

Ce n’était pas la seule fois où U2 et Apple se sont associés, même si nous savons comment cette débâcle s’est avérée pour eux plus tard; à l’époque, c’était super efficace. Non seulement Vertigo était un énorme succès radiophonique, mais U2 était (et est sans doute toujours) l’un des groupes les plus reconnaissables au monde.

À ce stade, l’iPod était déjà un énorme succès et d’autres versions de l’iPod (comme l’iPod Shuffle) arrivaient sur le marché. C’était tout simplement Apple doublant son succès.

Les silhouettes se sont estompées

Toutes les bonnes campagnes publicitaires se terminent finalement et les silhouettes iPod ont disparu, mais l’impact de ces publicités se fait encore sentir à ce jour. Vous pouvez facilement trouver des gens qui se souviennent encore aujourd’hui des publicités iPod silhouette sur Internet. Lorsque vous pensez à l’iPod, la plupart des gens se souviendront de ces publicités comme de leur première impression de l’iPod.

À la fin de la campagne silhouette, le mot iPod était devenu synonyme de lecteur MP3, à tel point que je me souviens d’avoir appelé mon lecteur MP3 Sony, j’avais un iPod, juste pour plus de simplicité. Ce type de saturation du marché vient d’avoir un excellent produit qui a été très bien annoncé. Vous ne pouviez pas regarder la télévision, lire un magazine ou passer devant un panneau d’affichage au début des années 2000 sans voir une silhouette noire tenant un iPod blanc, et cela a fait des miracles pour Apple.