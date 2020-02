Les “puces” de Gmail sont désormais disponibles, vous permettant d’affiner les résultats de recherche

Gmail dispose de filtres de recherche incroyablement puissants, avec des options pour trier les messages par expéditeur, contenu, pièces jointes, date, étiquette, etc. Cependant, l’utilisation de ces filtres peut devenir un peu compliquée, surtout si vous essayez de combiner plusieurs d’entre eux avec des opérateurs AND / OR. Google essaie de rendre ces opérateurs un peu plus conviviaux avec une nouvelle fonctionnalité de «puces», qui recommande automatiquement des filtres sous la barre de recherche.

Google a annoncé la fonctionnalité il y a deux jours, mais le déploiement n’en est encore qu’à ses débuts – un seul membre de l’équipe Android Police l’a pour l’instant. Lorsque vous utilisez la recherche Gmail, des recommandations de filtres s’affichent sous la barre, et en cliquant sur l’une d’elle l’activer. Assez simple.

Google a écrit dans un article de blog: “Nous avons entendu de nos utilisateurs que la recherche dans Gmail pourrait être plus rapide et plus intuitive. Avec les puces de recherche, vous pouvez facilement affiner vos résultats de recherche et trouver ce que vous cherchez plus rapidement, sans avoir besoin de trier les retours non pertinents ou utiliser des opérateurs de recherche. “

Comme mentionné précédemment, le déploiement en est encore à ses débuts, alors ne paniquez pas si vous ne voyez pas encore les jetons.