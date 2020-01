Les puces de milieu de gamme sont-elles devenues assez bonnes pour les téléphones phares?

Source: Android Central

Le matériel téléphonique a parcouru un long chemin au cours des deux dernières années. Si vous entrez dans la machine Wayback, vous vous souvenez qu’il n’y a pas si longtemps, nous étions tous séduits par une puce mobile qui fonctionnait à 1 GHz ou avait plusieurs cœurs, et tout pâlit par rapport au strict minimum dans le matériel téléphonique que nous voyons en 2020.

Mais les choses que nous voulons faire ont-elles suffisamment changé pour que nous ayons vraiment besoin de la puce la plus haut de gamme que Qualcomm puisse offrir dans nos téléphones? Surtout lorsque la société a déplacé la marque de “milieu de gamme” si haut qu’elle offre une expérience rapide, stable et satisfaisante qui comprend de superbes caméras, la dernière connectivité sans fil et même d’excellents jeux?

Qualcomm a dévoilé de nouveaux processeurs qui offrent des fonctionnalités avancées généralement réservées aux téléphones haut de gamme, comme le traitement de l’IA et les améliorations de jeu. Les Snapdragon 730, 730G et 665 sont censés apparaître dans des appareils (probablement moins chers que les produits phares) en 2020, ce qui signifie que nous pourrions avoir une liste de combinés économiques.

Le 730 de Qualcomm a une série G conçue pour les jeux, tout comme les modèles 855.

Qualcomm a lancé une version spécifique au jeu d’un chipset à côté de la version régulière. Le Snapdragon 730G, qui a un GPU Adreno 618 amélioré pour le rendre 15% plus rapide que celui du 730 régulier. Cela ressemble beaucoup au 855 par rapport au 855+.

Nous ne voyons pas vraiment de grande différence entre le 855 et le 855+ dans le jeu mobile. Il y a cependant un nombre croissant de smartphones de jeu alimentés par le Snapdragon 855+, ce qui montre au moins que les gens le veulent et que les fabricants de téléphones veulent l’utiliser.

Qualcomm a également lancé le Snapdragon 730 “ordinaire” qui dispose d’un processeur AI de quatrième génération et d’un nouveau processeur de signal d’image.

Cela signifie que le Snapdragon 730 est capable d’exécuter des processus d’IA deux fois plus vite que le Snapdragon 710. Il utilisera également moins d’énergie pour le faire, de sorte que votre téléphone durera plus longtemps. Qualcomm affirme que le Snapdragon 730 offre “jusqu’à quatre fois les économies d’énergie dans les tâches de vision par ordinateur” par rapport au Snapdragon 710. De plus, le nouveau FAI peut appliquer des effets de mode portrait en temps réel à la vidéo 4K HDR – généralement une tâche de consommation d’énergie réservée pour les téléphones phares.

La série Snapdragon 730 prendra également en charge des fonctionnalités telles que les systèmes à triple caméra, les capteurs de profondeur haute résolution et l’enregistrement de photos et de vidéos au format HEIF efficace.

Tant que vous aimez le fonctionnement de votre téléphone, vous souciez-vous vraiment des spécifications?

Ce sont les fonctionnalités que recherchent les acheteurs de nouveaux téléphones. Il y aura toujours des gens qui veulent le meilleur du matériel, mais la plupart d’entre nous veulent des choses qui fonctionnent bien et ne se soucient pas vraiment de ce qui se trouve sous le verre tant qu’il fonctionne. Cela ne signifie pas pour autant que les entreprises qui nous vendent nos téléphones le souhaitent. Les marges sont plus élevées dans les meilleurs téléphones phares, ce qui signifie que les Verizons et AT&T du monde veulent les vendre. Ne vous attendez pas à voir de nombreux téléphones équipés du Snapdragon 730 dans le magasin de l’opérateur.

Les nouvelles puces de Qualcomm peuvent offrir des performances que nous ne pouvions trouver que dans le meilleur matériel téléphonique il y a quelques années seulement, et maintenant elles sont classées comme “milieu de gamme”. Peut-être que nos besoins et nos désirs ne changent pas aussi rapidement que le matériel mobile, ou peut-être que le nouveau meilleur matériel apportera un nouvel ensemble de désirs et de besoins.

Quoi qu’il en soit, les puces de la série 700 de Qualcomm rivalisent avec le “meilleur” matériel d’il y a quelques années, que nous apprécions et apprécions tous. Ne snobez pas un téléphone simplement parce que vous voyez qu’il est utilisé parce qu’il semble être plus que capable. Je prendrai des économies de batterie sur des numéros de modèle plus élevés à chaque fois tant que cela fonctionnera bien.

