Les rapports affirmant que le coronavirus se propage avant l’apparition des symptômes sont erronés – .

Il y a quelques jours, une révélation choquante est venue de Chine lorsque le ministre de la Santé du pays, Ma Xiaowei, a déclaré que les patients infectés par un coronavirus étaient contagieux avant de devenir symptomatiques. L’allégation, couplée au fait que le coronavirus ne présente pas de symptômes spécifiques permettant à quiconque de s’auto-diagnostiquer, suggère que l’épidémie pourrait être beaucoup plus dangereuse qu’on ne le pensait initialement et beaucoup plus difficile à combattre.

Contenir l’épidémie semble une tâche impossible si des infections interhumaines se produisent avant le début des symptômes. Dix jours après les propos de Xiaowei, près de 22 000 infections supplémentaires ont été confirmées et 410 autres personnes sont mortes – le nombre total d’infections dépasse 24 500, entraînant 493 décès. Mais il s’avère que le virus pourrait ne pas être transmissible avant l’apparition des symptômes, selon de nouvelles recherches.

Les responsables de la santé publique disent maintenant que les infections à coronavirus de Wuhan ne sont pas possibles pendant l’incubation et que les rapports antérieurs, y compris une étude dans le New England Journal of Medicine, étaient erronés. Apparemment, il s’agissait d’un cas de perte de traduction combiné à un accès insuffisant aux données des patients, rapporte CNN.

Source de l’image: Centre for Systems Science and Engineering

Le rapport d’origine indiquait qu’une résidente de Shanghai infectée mais ne présentant aucun symptôme s’était rendue en Allemagne, où elle avait interagi avec des collègues locaux. Elle est tombée malade lors de son vol de retour vers la Chine et a ensuite été testée positive. Quatre personnes de l’entreprise en Allemagne ont également été testées positives pour le nCoV 2019. Si cela vous semble familier, c’est parce que l’Allemagne a été l’un des premiers pays où le coronavirus a été confirmé chez des patients qui ne sont pas allés en Chine.

Mais il s’avère que le citoyen chinois a éprouvé des symptômes qui peuvent être associés au coronavirus ou à un rhume, selon des responsables de la santé publique allemande:

Contrairement aux premiers rapports selon lesquels le cas index (une Chinoise voyageant en Allemagne) semblait avoir été asymptomatique pendant la période de transmission probable ici, des entretiens récents des autorités de santé bavaroises et de l’Institut Robert Koch en langue chinoise ont révélé qu’elle pourrait ont eu de légers symptômes non spécifiques, y compris des maux de dos et ont également pris des médicaments antipyrétiques.

L’Agence de santé publique de Suède indique également que l’infection pendant la période d’incubation est impossible:

Les données ont circulé que le nouveau coronavirus serait infecté tout au long de la période d’incubation. Ces informations n’ont pas été présentées de manière à fournir des faits scientifiquement étayés. Il est plutôt apparu que les données sont malheureusement basées sur des idées fausses. Nous pensons qu’il est impossible pour le nouveau coronavirus d’infecter tout au long de la période d’incubation… Cela s’applique, entre autres, à un article du New England Journal of Medicine qui s’est révélé par la suite contenir des défauts et des erreurs majeurs.

Le New England Journal of Medicine est au courant des nouveaux développements et travaille sur une réponse pour l’étude, qui a été précédemment citée par des responsables américains de la santé, y compris le CDC. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré ce week-end que «le principal moteur de la transmission… est les cas symptomatiques» et a ajouté qu’elle était consciente d’une possible transmission par des individus asymptomatiques, mais a déclaré que c’était rare et non un facteur majeur dans la propagation du virus.

Cela peut sembler une bonne nouvelle, mais étant donné que le nombre d’infections confirmées augmente de manière significative chaque jour, ce n’est pas suffisant. La période d’incubation peut être comprise entre 2 et 14 jours, selon les informations du CDC. De plus, le manque de spécificité en ce qui concerne les symptômes fait qu’il est difficile pour quiconque de se rendre compte qu’il pourrait avoir le virus. Si vous présentez de la fièvre, un essoufflement et une toux et que vous avez été en contact avec des personnes qui se sont récemment rendues en Chine, vous pourriez être infecté. Mais vous pourriez aussi être victime de la grippe régulière. Un test pour détecter le virus est le seul moyen de confirmer le diagnostic.

Source de l’image: Kin Cheung / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.