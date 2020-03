Les reconditionnements du Chromebook HP x360 sont un vol à 280 $ – mais seulement pour aujourd’hui

Dans une gamme sans cesse croissante de Chromebooks, quelques appareils ont réussi à se démarquer et à gagner une certaine reconnaissance pour leur conception de qualité et leurs performances réactives. Le x360 de HP est l’un de ces appareils, et après avoir fait ses débuts près de la barre des 600 $, son prix a périodiquement chuté dans un territoire plus abordable. Aujourd’hui seulement, vous pouvez vous procurer un x360 remis à neuf chez Woot pour seulement 279 $, soit 70 $ de moins que le prix réduit déjà convaincant que nous avons couvert le vendredi noir dernier.

Ce modèle (14-DA0011DX) est équipé d’un processeur Intel Core i3, de 8 Go de RAM, de 64 Go d’espace de stockage, d’un écran 1080p, d’un clavier rétroéclairé et d’une conception convertible 2 en 1 qui permet au x360 de fonctionner comme un tablette. Le x360 dispose également d’une sélection décente de ports pour connecter tous vos autres appareils. Vous trouverez deux ports USB-C, un seul port USB-A, une prise casque et un emplacement microSD.

Il n’y a pas besoin de s’inquiéter des futures mises à jour avec ce Chromebook, car ce modèle particulier recevra des mises à jour régulières jusqu’en juin 2025. Comme cette vente nous vient de Woot, nous n’avons aucune idée de la vitesse à laquelle celui-ci se vendra, alors suivez ce lien et agissez rapidement si vous n’êtes pas prêt à laisser une petite rénovation s’interposer entre vous et une excellente affaire.