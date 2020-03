Les références suggèrent que la nouvelle puce A12Z de l’iPad Pro est presque identique à l’A12X dans l’iPad Pro 2018

L’un des nouveaux modèles d’iPad Pro 2020 équipés d’une puce A12Z est arrivé tôt à un utilisateur de Reddit, qui a effectué des tests de performances pour voir comment il fonctionne.

Dans un test Geekbench 5, le ‌iPad Pro‌ 11 pouces 2020 a obtenu un score monocœur de 1114 et un score multicœur de 4654, ce qui est proche des scores Geekbench du ‌iPad Pro‌ 11 pouces de 2018.

Le 11 pouces adiPad Pro‌ a un score Geekbench 5 monocœur global de 1113 et un score multicœur de 4608. Comme l’A12X, l’A12Z est une puce à 8 cœurs fonctionnant à 2,48 GHz.

Le nouveau ‌iPad Pro‌ 2020 a un peu progressé dans les scores Metal, obtenant un score 9898 Metal, contre 9020 dans le ‌iPad Pro‌ 11 pouces de 2018. Ce n’est pas surprenant, car l’A12Z dispose d’un GPU à 8 cœurs à la place. du GPU 7 cœurs qui était dans l’A12X.

Des tests Antutu ont également été effectués, montrant des scores inférieurs à ceux des modèles précédents dans la catégorie mémoire, bien que le test ne soit pas optimisé pour les nouveaux modèles et la mise à jour iOS 13.4. Le processeur était 187648, le GPU était 348519 et la mémoire était 71476 contre le processeur 184553, le GPU 357335 et la mémoire 90598 pour le modèle 2018 de 11 pouces.

D’autres tests devront être effectués pour confirmer s’il existe des différences notables dans la vitesse du processeur entre les modèles 2018iPad Pro‌ 2018 et 2020, mais pour l’instant, il semble que les gains soient modestes.

Les nouveaux modèles ‌iPad Pro‌ sont livrés avec iOS 13.4, qui devrait être publié par Apple demain, de sorte que les nouveaux propriétaires de ‌iPad Pro‌ n’auront pas besoin de mise à niveau. La plupart des personnes qui ont commandé un nouveau ‌iPad Pro‌ le jour de leur introduction recevront leurs envois le mercredi 25 mars.

