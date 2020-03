Les règles d’Android 10 ont finalement été transmises à (certains) utilisateurs de Google Pixel

Les aperçus d’Android 10 présentaient une fonctionnalité de règles, permettant aux utilisateurs d’automatiser les paramètres en fonction de l’emplacement et / ou de la connexion Wi-Fi. La fonctionnalité a disparu pour la plupart après la version finale d’Android 10, mais il semble que Google l’ait proposée à beaucoup plus de personnes.

Android Police signale que la fonctionnalité est désormais disponible pour une variété de téléphones Pixel sur Android 10, et nous pouvons également la voir sur notre Pixel 4 (exécutant Android 10 et le patch de février 2020). Il peut être trouvé en appuyant sur Paramètres> Système> Avancé> Règles, ou simplement en recherchant «règles» dans la barre de recherche des paramètres.

Cependant, la fonctionnalité est très rudimentaire en ce moment, vous permettant uniquement de régler votre téléphone sur silencieux, vibrer, sonner ou ne pas déranger en fonction de votre emplacement ou du point d’accès Wi-Fi connecté. Vous pouvez donc régler votre appareil sur Ne pas déranger lorsque vous êtes connecté à votre réseau Wi-Fi domestique ou le faire sonner lorsque vous êtes dans le centre commercial local. De plus, il existe une bascule pour suggérer de nouvelles règles en fonction de vos habitudes.

Il est un peu décevant que les règles ne soient pas aussi étendues que Smart Settings / Context Awareness de LG, qui vous permet également de lancer l’application souhaitée lorsque des écouteurs filaires ou des accessoires Bluetooth sont connectés. De plus, la prise en charge des règles par LG vous permet de basculer la connectivité Wi-Fi en fonction de votre emplacement. Donc, si vous souhaitez désactiver automatiquement le Wi-Fi et économiser du jus lors de vos déplacements, c’est tout à fait possible.

Néanmoins, nous sommes heureux de voir que Google déploie enfin des règles, et nous espérons qu’il apportera rapidement plus de déclencheurs et d’actions à la table. Avez-vous reçu des règles sur votre appareil? Faites le nous savoir dans les commentaires!

