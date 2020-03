Les règles de type Tasker de Google sont déployées pour plus d’utilisateurs Pixel sur Android 10

Google se concentre de plus en plus sur la sécurité et rend plus difficile pour les services tiers comme Tasker d’allumer et d’éteindre certaines radios sur Android 10. Bien que la société n’autorise toujours pas les applications à automatiser cela, elle travaille au moins sur une fonctionnalité de règles qui permet aux paramètres NPD de votre téléphone de réagir à un ensemble limité de conditions. Nous avons vu cette fonctionnalité pour la première fois sur quelques téléphones l’année dernière, mais il semble qu’elle se déploie désormais plus largement.

De nombreuses personnes signalent avoir vu la nouvelle entrée Rules dans la section System des paramètres de leur Pixel sur toutes les générations actuellement prises en charge de la gamme. Peu de choses ont changé par rapport à l’apparence initiale que nous avions sur la fonctionnalité, elle est donc très limitée – vous ne pouvez créer que des règles Wi-Fi et de localisation qui définissent votre téléphone sur NPD ou silencieux lorsque vous entrez ou quittez des réseaux spécifiques ou des endroits. D’autres déclencheurs ne sont pas disponibles pour le moment, mais la fonctionnalité pourrait très bien être étendue à l’avenir et devenir un véritable Tasker ou concurrent IFTTT.

Les réseaux et emplacements Wi-Fi sont toujours les seuls déclencheurs possibles à l’heure actuelle.

Ces règles Android pourraient potentiellement être encore plus étendues lorsque Google publiera la prochaine fonctionnalité Pixel, qui devrait arriver dès cette semaine. La société pourrait introduire officiellement des règles aux côtés d’autres fonctionnalités potentielles comme la planification en mode sombre, les cartes et les passes dans le menu d’alimentation et des améliorations de Motion Sense sur le Pixel 4.