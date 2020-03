Les régulateurs français condamnent Apple à 1,2 milliard de dollars pour comportement anticoncurrentiel

Le chien de garde de la concurrence français a infligé une amende de 1,1 milliard d’euros (1,23 milliard de dollars) à Apple pour comportement anticoncurrentiel dans son réseau de distribution et abus de dépendance économique vis-à-vis de ses revendeurs, rapporte ..

Dans le même temps, l’Autorité de la concurrence a également infligé des amendes de 84,7 millions de dollars et 69 millions de dollars aux grossistes d’Apple Tech Data et Ingram Micro pour leurs rôles dans les pratiques anticoncurrentielles.

En annonçant sa plus grande amende jamais infligée, la présidente de l’Autorité de la concurrence, Isabelle de Silva, a fait une déclaration résumant les conclusions de son enquête qui a abouti à la décision, dont la traduction en langue anglaise est la suivante:

“Dans cette affaire, l’Autorité a décrypté les pratiques très spécifiques qui avaient été mises en place par Apple pour la distribution de ses produits en France (hors iPhones), comme l’iPad. Premièrement, Apple et ses deux grossistes ont convenu de ne pas concurrencer et d’empêcher les distributeurs de la concurrence, stérilisant ainsi le marché de gros des produits Apple. Deuxièmement, les soi-disant distributeurs Premium ne pouvaient pas risquer de promouvoir ou de baisser les prix sans risque, ce qui a conduit à un alignement des prix de détail entre les distributeurs intégrés d’Apple et les distributeurs Premium indépendants.

“Enfin, Apple a abusé de la dépendance économique de ces distributeurs Premium à son égard, en les soumettant à des conditions commerciales déloyales et défavorables par rapport à son réseau de distributeurs intégrés. Compte tenu du fort impact de ces pratiques sur la concurrence dans la distribution des produits Apple via les revendeurs premium d’Apple, l’Autorité a imposé la sanction la plus élevée jamais prononcée dans une affaire (1,24 milliard d’euros). C’est aussi la sanction la plus lourde prononcée contre un acteur économique, en l’occurrence Apple (1,1 milliard d’euros), dont la dimension extraordinaire a été Enfin, l’Autorité a considéré que, en l’espèce, Apple avait commis un abus de dépendance économique à l’égard de ses détaillants haut de gamme, une pratique qu’elle considère comme particulièrement grave.

“Apple et ses deux grossistes ont convenu de ne pas se faire concurrence et d’empêcher les distributeurs de se faire concurrence, stérilisant ainsi le marché de gros des produits Apple”, a-t-il ajouté.

Selon l’agence antitrust française, l’affaire a été ouverte à l’origine après un différend entre Apple et l’un de ses principaux grossistes français, eBizcuss. Le revendeur premium a accusé Apple d’avoir abusé de sa position et en 2012, il a fermé ses portes en France en raison de ce qu’il a qualifié de concurrence déloyale.

Un porte-parole d’Apple a déclaré à CNBC:

“La décision de l’Autorité de la concurrence est décourageante. Elle concerne des pratiques d’il y a plus de dix ans et écarte trente ans de précédent juridique sur lequel s’appuient toutes les entreprises en France avec une ordonnance qui va semer le chaos dans les entreprises de tous les secteurs. Nous ne sommes pas du tout d’accord avec elles. et l’intention de faire appel. “

Apple, lors de son appel de résultats d’octobre, a déclaré que l’autorité française de la concurrence avait allégué que certains aspects de ses pratiques de vente et de distribution violaient la loi française, mais n’a pas fourni de détails sur les aspects de son activité faisant l’objet d’une enquête.

Plus tôt cette année, Apple a été condamné à une amende de 25 millions d’euros par le groupe français de fraude à la consommation DGCCRF pour avoir intentionnellement ralenti les modèles d’iPhone 6, ,iPhone‌‌ SE et ‌‌iPhone‌‌ 7 avec le logiciel de gestion de l’alimentation destiné à empêcher les anciens iPhones avec des batteries dégradées de s’éteindre pendant les périodes de pic de consommation d’énergie.

