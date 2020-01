Les rendus de fuite du Moto G8 révèlent un écran perforé et un réseau de caméras triple

En octobre de l’année dernière, Motorola a dévoilé les smartphones Moto G8 Plus et Moto G8 Play lors d’un événement organisé au Brésil. La gamme de smartphones économiques de la société appartenant à Lenovo devrait bientôt être élargie avec le lancement du Moto G8 standard ainsi que du Moto G8 Power. Les spécifications techniques clés des deux téléphones à venir ont maintenant été divulguées en ligne, ainsi que les rendus du Moto G8.

Les rendus Moto G8 partagés par les gens de 91Mobiles révèlent un affichage perforé et un design qui ressemble assez au Motorola One Action. Il est probable que le G8 soit le premier smartphone de la série G de Motorola à disposer d’un affichage perforé. À l’arrière du téléphone, nous voyons une configuration à trois caméras avec l’un des capteurs isolé des deux autres. Comme le Moto G8 Plus, le Moto G8 comportera également un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, intégré au logo Motorola. En ce qui concerne les options de couleur, le Moto G8 serait disponible dans les tons blanc et bleu, avec une finition texturée.

Citant une “source de confiance”, un rapport des développeurs XDA affirme que le Moto G8 sera livré avec un écran HD + de 6,39 pouces. Le téléphone sera alimenté par le même processeur Snapdragon 665 que le G8 Plus, couplé avec jusqu’à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. L’appareil aura un appareil photo principal 16MP, un appareil photo macro secondaire 2MP et un objectif grand angle 8MP. Pour les selfies, le téléphone comportera un appareil photo 8MP à l’avant. Garder les lumières allumées sera une batterie de 4000 mAh avec une charge de 10 W.

Le Moto G8 Power aura un écran légèrement plus petit de 6,36 pouces avec une découpe de perforation similaire et une résolution HD +. Bien que le téléphone soit identique au Moto G8 dans la plupart des domaines, il offrira une batterie de 5 000 mAh beaucoup plus grande avec une charge rapide de 18 W et une caméra selfie de 25 MP. Les deux téléphones de la série G seront livrés avec Android 10 hors de la boîte.

