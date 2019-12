Les rendus illustrent la conception alléguée des modèles iPad Pro 11 et 12,9 pouces 2020 avec appareils photo à triple objectif

Selon les rumeurs, Apple travaillerait sur des modèles d'iPad Pro 11 et 12,9 pouces mis à jour avec des appareils photo à triple objectif de style iPhone, et les prétendus rendus des nouveaux iPads ont été partagés par iGeeksblog et OnLeaks.

Les nouveaux modèles ‌iPad Pro‌ auraient les mêmes dimensions que les modèles 2018 ‌iPad Pro‌, et sur la base des rendus, le design sera également presque identique à l'exception d'un appareil photo à triple objectif.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Apple publierait de nouveaux modèles ‌iPad Pro‌ en 2019, mais cela ne s'est pas produit, et les informations actuelles de l'analyste fiable d'Apple Ming-Chi Kuo suggèrent qu'Apple prévoit de publier une mise à jour ‌iPad Pro‌ au cours du premier semestre 2020.

Nous avons déjà vu des modèles factices des nouveaux modèles ‌iPad Pro‌, qui comportaient un appareil photo à triple objectif, mais ceux-ci peuvent ne pas être tout à fait précis en ce qui concerne la conception de l'appareil photo.

Les nouveaux modèles ‌iPad Pro‌ pourraient potentiellement comporter un système de caméra à temps de vol (ToF) qui, selon les rumeurs, arriverait sur les iPhones 2020. Un système de caméra à temps de vol utilise un laser pour déterminer la distance entre les objets afin de créer une image 3D de la zone environnante.

Ce type de technologie pourrait permettre une perception plus précise de la profondeur, des capacités de réalité augmentée améliorées et peut-être des photos avec des informations de profondeur plus avancées.

Selon les rumeurs, les nouveaux modèles areiPad Pro‌ arriveront au cours du premier semestre 2020 et la caméra de temps de vol devrait être une fonction iPhone 2020, il n'est donc pas tout à fait clair si Apple prévoit de mettre la fonctionnalité de temps de vol sur l'iPad, car la société voudra peut-être d'abord intégrer la fonctionnalité au «iPhone».

S'il n'y a pas de capacité de caméra temps de vol, les modèles ‌iPad Pro‌ pourraient toujours obtenir le même système de caméra à triple objectif que celui des modèles actuels d'iPhone 11 Pro et Pro Max, avec téléobjectif, grand angle et ultra grand angle. lentilles.

Nous avons également entendu dire qu'à la fin de 2019, Apple pourrait envisager de publier un ‌iPad Pro 12 de 12,9 pouces avec un mini-écran LED, il n'est donc pas clair si Apple publiera deux mises à jour du ‌iPad Pro‌ en 2019 ou si la chronologie de la publication au début de 2020 comprend uniquement le modèle ‌iPad Pro‌ de 11 pouces.

Mise à jour: Selon OnLeaks, les modèles ‌iPad Pro‌ ont été rendus avec des supports en aluminium et en verre parce qu'il n'a aucune information sur le matériau du boîtier, il voulait donc décrire les deux possibilités. L'article original d'iGeeksblog suggérait qu'un modèle ‌iPad Pro‌ aurait un support en verre et un aurait un support en aluminium, ce qui est incorrect. Notre article a été mis à jour pour refléter ces nouvelles informations.

