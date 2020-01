Les rendus Samsung Galaxy Buds Plus qui fuient laissent peu à l’imagination

MySmartPrice / Ishan Agarwal

La propre application SmartThings de Samsung nous a donné un aperçu du Galaxy Buds Plus le mois dernier, révélant des écouteurs presque identiques aux précédents Galaxy Buds.

Le leaker adolescent Ishan Agarwal a maintenant obtenu de nouveaux rendus Samsung Galaxy Buds Plus, ce qui nous donne une meilleure idée de ce à quoi s’attendre. Et nous voyons trois options de couleur, à savoir le noir, le blanc et ce qui semble être le bleu clair. Cela correspond à une fuite antérieure de 91mobiles.

Exclusif: voici les rendus officiels de haute qualité Galaxy Buds + / Buds 2! Ils seront probablement 50% plus chers que les Galaxy Buds (selon votre région). Je ne connais pas encore les spécifications mais il devrait avoir une batterie plus grande, plus de couleurs.

LIEN: https://t.co/2CHw1YiLjM pic.twitter.com/S28f9qvilJ

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 21 janvier 2020

Ces images semblent corroborer les conceptions découvertes par XDA le mois dernier, ce qui signifie que ceux qui espèrent un départ des premiers Galaxy Buds n’ont pas de chance. Les nouvelles images semblent également montrer les boutons gauche et droit dans le boîtier de chargement, tout comme la fuite de 91mobiles à nouveau.

Sinon, SamMobile a précédemment indiqué que le Galaxy Buds Plus offrira une batterie plus grande (permettant jusqu’à 12 heures d’utilisation) et des améliorations de la qualité audio, mais aucune annulation active du bruit.

Agarwal affirme également que les nouveaux écouteurs seront “probablement” 50% plus chers que la génération précédente de boutons, selon votre marché. Ce serait dommage si cela était confirmé, mais il existe de nombreux autres vrais écouteurs sans fil.