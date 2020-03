Les réseaux mobiles au Royaume-Uni en panne: les appels et les problèmes de texte frappent le Royaume-Uni

Les utilisateurs de smartphones au Royaume-Uni signalent des problèmes de signal réseau sur les quatre principaux opérateurs. Le site Web Downdetector montre que les utilisateurs ont commencé à enregistrer des plaintes vers 10 h 00 GMT (6 h HE) sur EE, Vodafone, O2 et Three, ainsi que sur les réseaux MVNO qui se superposent aux quatre grands opérateurs britanniques.

Les points chauds semblent être Londres et Manchester, bien qu’il existe d’autres rapports à travers l’Angleterre, ainsi que l’Écosse et l’Irlande du Nord. EE a confirmé à la BBC qu’il y a un problème «qui affecte tous les opérateurs et nous travaillons en étroite collaboration pour le résoudre». Il a également apaisé les craintes que la panne soit liée à la propagation du COVID-19 (coronavirus) et à l’augmentation du nombre de personnes travaillant à domicile.

Le vérificateur d’état du service O2 a été mis à jour avec le message suivant: «Nous sommes conscients que certains clients peuvent rencontrer des problèmes avec notre service vocal. Nos équipes techniques enquêtent. Veuillez nous excuser pour tout problème. Les mises à jour seront partagées ici dès qu’elles seront disponibles. »

La majorité des plaintes des utilisateurs notent l’impossibilité de passer des appels téléphoniques ou d’envoyer des SMS, bien que certains utilisateurs signalent également des pannes de données mobiles.

Nous garderons un œil sur les développements et mettrons à jour ce post en conséquence. Recevez-vous un signal intermittent ou êtes-vous victime d’une panne de réseau au Royaume-Uni? Faites le nous savoir dans les commentaires.