Les résidents du Vermont pourraient bientôt pouvoir ajouter des emoji à leur plaque d’immatriculation

Les emoji sont rapidement devenus une partie intégrante de notre structure de communication. Vous les trouvez dans iMessages, e-mails et giflé partout dans les histoires Instagram et les réactions Facebook. Maintenant, les résidents du Vermont pourraient être en mesure de les faire entrer dans le monde réel et d’afficher un emoji directement sur leur plaque d’immatriculation.

Rapportée par Engadget, Rebecca White, démocrate à la Chambre des représentants du Vermont, a présenté un nouveau projet de loi qui permettrait aux résidents de l’État d’afficher un emoji sur leur plaque d’immatriculation.

“Le projet de loi, présenté par la démocrate Rebecca White, permettrait aux conducteurs d’ajouter l’un des six emoji à leurs plaques d’immatriculation. Les pictogrammes s’ajouteraient à toute combinaison de lettres et de chiffres que le commissaire des véhicules à moteur de l’État attribue à une voiture ou à un conducteur. choisit pour eux-mêmes. “

Ainsi, bien que vous puissiez choisir un emoji à ajouter à votre plaque d’immatriculation, il ne remplace pas un caractère dans votre numéro de plaque d’immatriculation réel. Votre emoji s’affichera en plus de votre numéro de plaque d’immatriculation, vous n’avez donc pas à vous soucier d’avoir à dessiner l’emoji caca la prochaine fois que vous devrez écrire votre numéro.

Bien que le Vermont soit le premier État des États-Unis à offrir une telle chose, ce n’est pas le premier endroit au monde à le faire.

“Selon NBC 5, cette distinction va au Queensland, en Australie. Depuis l’année dernière, les habitants du deuxième plus grand État du pays ont pu ajouter l’un des cinq emoji à leur assiette pour environ 336 $.”

Le Vermont n’a pas encore précisé quels six emoji seraient disponibles, ni ce que coûterait une plaque d’immatriculation comportant un emoji. Il doit également passer la Chambre des représentants, mais si c’était le cas, les plaques d’immatriculation commenceraient à devenir beaucoup plus colorées dans le nord-est des États-Unis.

