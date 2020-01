Les responsables de l’application des lois de New York exploitent un laboratoire de 10 millions de dollars conçu pour casser des iPhones

Le procureur de district de Manhattan, Cy Vance Jr., a construit et supervise un laboratoire de criminalistique de haute technologie de 10 millions de dollars construit expressément dans le but de casser des iPhones, selon un nouveau profil réalisé par Fast Company.

Le laboratoire est équipé d’un “matériel époustouflant” et d’une équipe d’experts en technologie, dont beaucoup sont d’anciens militaires. L’installation elle-même dispose d’une chambre d’isolement radiofréquence qui empêche l’accès à distance des iPhones utilisés dans les enquêtes pour les empêcher d’être effacés.

L’équipe de Vance possède des milliers d’iPhones dans l’installation à différents stades de leur piratage. Il y a un supercalculateur qui génère 26 millions de mots de passe aléatoires par seconde, un robot qui peut retirer les puces mémoire sans utiliser de chaleur, et des outils spécialisés pour réparer les appareils endommagés pour les rendre à nouveau accessibles.

Tous les iPhones sont connectés à des ordinateurs qui génèrent des codes d’accès dans le but d’entrer dans les iPhones, et cela nécessite parfois de passer par des dizaines de milliers de combinaisons de numéros. Ceux qui travaillent dans l’installation, y compris le réalisateur Steven Moran, tentent également de restreindre les possibilités en utilisant des anniversaires, des dates importantes et d’autres informations qui pourraient être utilisées dans chaque cas spécifique pour un mot de passe iPhone.

Le logiciel de workflow propriétaire suit tous les iPhones de l’installation, y compris leur logiciel et leur importance, afin de décider sur quel ‌iPhone‌ travailler et lesquels pourraient être piratés à l’aide d’une solution tierce nouvellement trouvée.

Vance a été un critique majeur d’Apple et a appelé le gouvernement à introduire une législation anti-cryptage pour faciliter l’accès des responsables de l’application des lois aux iPhones nécessaires aux enquêtes criminelles. Selon Vance, 82 pour cent des smartphones qui entrent dans l’unité sont verrouillés, et son laboratoire de cybercriminalité peut craquer “environ la moitié”.

Les fréquentes mises à jour logicielles d’Apple rendent continuellement la pénétration des iPhones plus difficile en rendant le processus plus compliqué, ce qui peut rendre presque impossible la violation d’un ‌iPhone‌ en temps opportun. “Le problème avec cela, en particulier du point de vue de l’application des lois, est, tout d’abord, le temps nous importe”, a déclaré Vance.

Vance estime qu’il n’est “pas juste” qu’Apple et Google puissent empêcher les responsables de l’application des lois d’accéder aux smartphones. Vance dit que les forces de l’ordre sont chargées de “protéger le public”, mais Apple et Google ont un accès limité aux informations “simplement parce qu’ils le disent”. Vance est d’avis qu’il devrait y avoir un «équilibre» entre la protection de la vie privée des utilisateurs et la justice pour les victimes de délits.

“Ce n’est pas leur appel. Et ce n’est pas leur appel parce qu’il y a quelque chose de plus important ici en jeu plutôt que leur détermination individuelle de l’équilibre entre la vie privée et la sécurité publique. Ce qui est plus important, c’est que vous avez des victimes et que vous avez une communauté d’application de la loi qui ont des impératifs forts qui devraient être reconnus et équilibrés à égalité avec les décideurs en la matière par les chefs d’Apple et de Google. Aujourd’hui, je pense que c’est déséquilibré.L’argument d’Apple est qu’il fournit des données ‌iPhone‌ d’iCloud sans pénétrer dans le ‌iPhone‌ lui-même, mais Vance dit qu’un criminel sérieux n’a pas de sauvegarde «iCloud». Un utilisateur peut également choisir les informations qui sont stockées à distance, et «dans de nombreux cas» les smartphones ne sauvegardent pas entre le moment où un crime a lieu et un «iPhone» est éteint.

Les responsables de l’application des lois peuvent également obtenir des métadonnées sur l’appareil, telles que l’heure et le lieu d’un appel téléphonique, depuis des cartes SIM ou des opérateurs téléphoniques, mais Moran dit que c’est la différence entre pouvoir lire une lettre et se limiter à l’enveloppe dans laquelle la lettre est arrivée.

“Même si nous avons la chance d’entrer dans le cloud ou même si nous avons la chance d’obtenir certaines des métadonnées, il nous manque encore énormément d’informations importantes qui sont essentielles à l’enquête.” Vance dit qu’il n’est pas “pleurnicher” sur le problème de cryptage, mais son laboratoire n’est “pas la réponse” car la plupart des États-Unis ne peuvent pas se permettre de faire le travail que fait le cyber-laboratoire de New York.

Le profil de Fast Company sur le cyber-laboratoire de Vance arrive alors qu’Apple se prépare pour une autre bataille avec le FBI. Apple a été invité à déverrouiller les iPhones utilisés par le tireur de Floride Mohammed Saeed Alshamrani, et tandis qu’Apple a fourni des données «iCloud», la société combattra les demandes de déverrouillage des appareils réels.

Pour en savoir plus sur l’unité d’analyse et les installations de haute technologie de New York, assurez-vous de consulter le profil complet de Fast Company.

Remarque: En raison de la nature politique de la discussion sur ce sujet, le fil de discussion se trouve dans notre forum Nouvelles politiques. Tous les membres du forum et les visiteurs du site sont invités à lire et à suivre le fil, mais la publication est limitée aux membres du forum avec au moins 100 messages.

.