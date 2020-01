Les restrictions pour les applications pour enfants et les applications HTML5 entrent en vigueur le 3 mars

Apple rappelle aux développeurs que de nouvelles restrictions pour les applications pour enfants et les applications HTML5 entreront en vigueur le 3 mars 2020.

Catégorie enfants

Les applications existantes dans la catégorie Enfants de l’App Store doivent être en totale conformité avec les directives 1.3 et 5.1.4. Voici ce qu’ils disent.

Ligne directrice 1.3

Ces applications ne doivent pas inclure de liens hors de l’application, d’opportunités d’achat ou d’autres distractions pour les enfants, sauf si elles sont réservées à une zone désignée derrière une porte parentale.

Ligne directrice 5.1.4

Les applications peuvent demander la date de naissance et les coordonnées des parents uniquement dans le but de se conformer à ces statuts, mais doivent inclure des fonctionnalités utiles ou une valeur de divertissement quel que soit l’âge d’une personne.

Les applications destinées principalement aux enfants ne doivent pas inclure d’analyses ou de publicités tierces. Cela offre une expérience plus sûre pour les enfants. Dans des cas limités, les analyses et la publicité tierces peuvent être autorisées à condition que les services respectent les mêmes conditions énoncées dans la directive 1.3.

Applications HTML5

En ce qui concerne les applications Web HTML5, les applications qui contiennent ou exécutent du code non intégré au binaire de l’application ne peuvent pas donner aux utilisateurs l’accès aux jeux d’argent réels, aux loteries ou aux dons de bienfaisance. Ils doivent être conformes à la directive 4.7, sections 4, 5 et 6.

… (4) ne donne pas accès à des jeux d’argent réel, à des loteries ou à des dons de charité; (5) adhère aux termes de ces directives d’examen des applications (par exemple, n’inclut pas le contenu répréhensible); et (6) ne prend pas en charge le commerce numérique.

