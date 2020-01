Les résultats de recherche Google sur le bureau incluent désormais des favicons

Google est en train de repenser les résultats de recherche sur ordinateur pour mettre davantage l’accent sur la marque du site Web. Selon la société, cela peut à la fois aider les sites Web à augmenter leur exposition aux utilisateurs et également permettre aux chercheurs d’identifier rapidement d’où proviennent les informations qu’ils ont trouvées.

Avec ce nouveau design, la marque d’un site Web peut être au premier plan, vous aidant à mieux comprendre d’où proviennent les informations et quelles pages contiennent ce que vous recherchez.

À cet effet, le nom et l’icône du site Web se trouvent désormais tout en haut des fiches de résultats. La couleur du texte indiquant le nom du site est passée du vert au noir. Les webmasters peuvent voir la page d’aide suivante de Google pour s’assurer que leur site Web affiche son favicon préféré.

La façon dont Google délimite les annonces payantes dans les résultats de recherche a également subi une légère cure de jouvence. Au lieu de la zone de texte verte d’avant, les annonces seront désormais signalées par une étiquette enhardis en haut de la carte publicitaire, comme on peut le voir dans l’image ci-dessus.

Le design a été initialement rendu disponible sur la version mobile de la recherche Google en mai 2019, et le changement de cette semaine met simplement le site de bureau à jour.

En plus de ce changement plutôt subtil de l’apparence de Search, Google ajoute toujours de nouvelles fonctionnalités à son produit de marque. Par exemple, plus tôt cette semaine, il a publié une mise à jour de la recherche Google qui compile et affiche une sélection des produits les plus populaires sur le Web lors de la recherche de vêtements, avec des prix, des critiques et des comparaisons entre les sites Web.