Les résultats du dictionnaire de recherche Google peuvent désormais être filtrés par sujet

De nos jours, la recherche Google n’est pas seulement un excellent outil pour trouver des sites Web qui vous fournissent toutes les informations que vous recherchez, elle offre également des résultats perspicaces juste en dessous de la barre de recherche, comme les définitions fournies par le dictionnaire Oxford. Pour certains mots, ces entrées peuvent rapidement devenir compliquées, surtout lorsqu’elles changent de sens lorsqu’elles sont appliquées à différents contextes. Pour faciliter le filtrage, la recherche Google vous permet désormais de filtrer les résultats par sujet pour certains mots.

La fonctionnalité est en direct dans l’application Google et sur le site Web pour mobile et ordinateur de bureau et semble assez proche des nouveaux “puces” de recherche de Gmail. Les sujets apparaissent pour certains mots lorsque vous recherchez “définir [term]” ou “[term] définition. “Il n’est pas tout à fait clair comment Google décide quels mots reçoivent les filtres et lesquels ne le font pas, mais nous pouvons supposer que la société utilise un algorithme d’apprentissage automatique pour déterminer quand faire surface quels sujets. Certains mots appartiennent également plus clairement à un seul cluster thématique uniquement, tandis que d’autres peuvent être utilisés dans une variété de contextes, il est donc logique de n’afficher les filtres que pour ce dernier.

Fait intéressant, ces filtres de rubrique ne sont disponibles que dans l’édition Google du dictionnaire Oxford. Lorsque vous visitez le service Lexico d’Oxford, vous ne pouvez pas trier les résultats individuels par sujet.