Les revenus YouTube signalés pour la première fois

En 2006, Google a acheté le tout nouveau site d’hébergement vidéo YouTube pour environ 1,7 milliard de dollars. Depuis lors, YouTube est devenu un aspect majeur de notre vie en ligne, probablement encore plus que Google ne l’avait prévu. Cependant, nous sommes restés dans l’ignorance des chiffres de revenus YouTube, car Alphabet, la société mère de Google, les a joués près de la poitrine.

Aujourd’hui, cependant, Alphabet a officiellement révélé combien d’argent YouTube a gagné au quatrième trimestre de 2019. En utilisant ce même rapport, nous sommes en mesure de déduire combien d’argent le site de vidéo a gagné au cours de l’année dernière. Alerte spoiler: c’est beaucoup.

Selon le rapport Alphabet, les revenus YouTube ont dépassé 4,7 milliards de dollars au quatrième trimestre 2019, à peu près d’octobre à fin décembre. Tout au long de l’année, YouTube a rapporté à Alphabet environ 15,1 milliards de dollars, soit environ 10% des revenus totaux de Google.

Pourquoi Alphabet publie-t-il ces numéros maintenant? C’est peut-être une stratégie pour dévier certaines des mauvaises nouvelles du rapport, qui conclut que le quatrième trimestre de 2019 a été le pire de la société depuis 2015. Malheureusement, si telle était la stratégie, cela ne semblait pas fonctionner trop bien, car l’action d’Alphabet a chuté de 3% dans le commerce étendu après l’atterrissage du rapport.

Le plan d’Alphabet sera désormais de se concentrer sur les deux domaines dans lesquels il se développe – YouTube et Google Cloud – et de mettre moins l’accent sur son produit vedette Google Search, qui est en train de s’impliquer. Alphabet gagne encore des tonnes d’argent et n’est pas en danger financier, mais les investisseurs veulent la croissance, pas la fiabilité.

Vous pouvez lire le rapport complet par vous-même ici.