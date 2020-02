Les rumeurs d’AirPods Pro Lite ne disparaîtront tout simplement pas avec le lancement mi-2020 suggéré

Les rumeurs sur les soi-disant AirPods Pro Lite ne disparaîtront tout simplement pas, bien qu’il semble que DigiTimes suggère qu’ils arrivent. Le point de vente est de retour, développant le rapport d’hier, suggérant que nous pouvons nous attendre à un lancement vers le milieu de 2020.

Selon le rapport, Universal Scientific Industrial (USI), basé à Taïwan, récupérera les commandes du système en package (SiP) pour AirPods Pro Lite, rejoignant ainsi d’autres sociétés déjà alignées.

USI rejoindra Amkor aux États-Unis, JCET en Chine et Murata au Japon pour se précipiter pour les commandes de backend pour AirPods Pro Lite, un nouvel ensemble d’écouteurs TWS (true wireless stereo) d’entrée de gamme qui sortira mi-2020, et a une chance de gagner une part plus élevée des commandes, ont indiqué les sources. Les livraisons du nouveau modèle devraient être plus ou moins différées en raison de l’épidémie de coronavirus, ont indiqué les sources.

La vraie question ici est de savoir si quelqu’un sait ce que sont réellement les AirPods Pro Lite. Cette réponse semble être un “non” retentissant, bien qu’il existe deux ou trois possibilités.

La première option est la façon dont je me penche, en particulier compte tenu de la nécessité d’une solution au fait que les AirPod ne conviennent tout simplement pas à tout le monde. AirPods Pro – complet avec embouts interchangeables – mais sans l’ANC coûteux a beaucoup de sens. Retirez les AirPods Pro avec étui de chargement standard de la vente, réduisez les AirPods avec étui de chargement sans fil, puis fixez le prix des AirPods Pro Lite entre ceux-ci et les AirPods Pro.

Comme dirait René, “ça fait juste un peu le sens”.