Les rumeurs selon Samsung Galaxy Fold 2 suggèrent de grandes améliorations

Le premier Galaxy à écran pliant a connu un début difficile lorsque de nombreuses unités ont commencé à tomber en panne à gauche et à droite, interrompant sa commercialisation au détail pendant plusieurs mois. Il ne s’est pas avéré être un succès retentissant encore plus tard, principalement en raison de son prix exorbitant. Le téléphone à clapet réincarné de Samsung pour 2020 n’était pas un véritable successeur du Galaxy Fold, mais il a aidé à résoudre certaines des complications de conception initiales et à rendre les pliables plus abordables. Maintenant, un nouveau rapport affirme que la deuxième génération de pliable ultra-premium de Samsung s’inspirerait à la fois du Galaxy Z Flip et de la récente ligne S20.

Deux écrans et le S Pen

Selon une source de la chaîne d’approvisionnement, le Galaxy Fold 2 (censé être le nom de code Project Champ en interne) utilisera un écran intérieur légèrement plus grand, mesurant 7,6 pouces d’un coin à l’autre. L’AMOLED aura une résolution de 2213 x 1689 pixels (environ 372 PPI) et prendra en charge le taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme le fait la série S20. Au lieu d’une encoche géante en haut, le nouvel écran utilisera une seule caméra perforatrice qui se trouvera dans un coin, selon XDA. Le prochain écran pliable de Samsung serait recouvert du même verre ultra-chose (UTG) utilisé sur le Z Flip mais avec une couche de plastique supérieure plus dure.

Galaxy Fold 2 Leaks

Affichage principal

• Taille: 7,59 ”

• Résolution: 2213 x 1689

• DPI: 372

• Taux de rafraîchissement: 120 Hz

• Technologie de fond de panier: LTPO #Samsung #GalaxyFold #Foldable – Ross Young (@DSCCRoss) 20 avril 2020

Samsung semble vouloir la nouvelle feuille supérieure pour permettre l’utilisation du S Pen, qui aurait sinon laissé des marques sur l’écran pliable relativement plus doux. Nous espérons simplement que cet écran modifié ne finira pas comme le fragile Z Flip – ne vous faites pas trop espérer pour l’instant. Soi-disant le Fold 2 aurait une fente pour abriter le stylet, comme la série Note. Les résultats de XDA indiquent que l’avant du téléphone subira également un lifting majeur, supprimant la conception actuelle qui est lourde sur les lunettes.

L’écran de couverture du Fold 2 devrait augmenter de 6,23 pouces et occupera presque tout le devant. Il aurait une résolution de 2267 x 819 pixels et devrait s’en tenir au taux de rafraîchissement classique de 60 Hz, tandis que nous pourrions également voir une caméra selfie perforée centrée sur le panneau AMOLED. Des rendus conceptuels ont été créés à partir de ces informations.

Croquis de conception du prétendu Galaxy Fold 2 par Ben Geskin

Caméras et internes

Samsung aurait testé les appareils photo du S20 Ultra pour son appareil pliable haut de gamme, mais il pourrait finir par utiliser ceux du S20 +. Donc, nous pourrions regarder un capteur primaire 12MP, accompagné d’un téléobjectif, ultra large et d’une unité ToF, alors qu’il n’est pas clair si la caméra frontale aura un capteur 10MP ou 40MP. Comme vous vous en doutez, le Fold 2 serait alimenté par l’actuel Snapdragon 865 ou sa variante plus non annoncée, si Qualcomm sortait à temps.

Le pliable aurait une variante 5G distincte en plus d’un modèle 4G et devrait abriter une batterie de 4500mAh. Samsung souhaitait inclure une batterie plus grande de 5000 mAh avec une charge de 45 W, mais il aurait plutôt opté pour la plus petite capacité et la vitesse de 25 W pour contrôler la dissipation thermique. La charge sans fil inversée peut voir un saut de 5W à 9W. Confirmant certaines des fuites précédentes, le rapport XDA mentionne que le téléphone sera disponible dans des configurations de stockage de 512 Go et 256 Go, susceptibles de donner aux acheteurs un point d’entrée légèrement moins cher.

Si le Fold 2 ne semble toujours pas mériter une étiquette premium dans vos livres, alors vous aimerez peut-être savoir que Samsung pourrait travailler sur une variante plus premium qui sera fabriquée en acier inoxydable et en céramique. Cependant, l’option aura probablement un tirage limité et sera exclusive à certaines régions. Nous ne savons pas encore exactement quel serait le prix du Fold 2 présumé ni quand Samsung prévoit de le rendre officiel.