Les Samsung Galaxy Buds de prochaine génération pourraient finir par ressembler à des haricots

Le Samsung Galaxy Buds et le Galaxy Buds Plus avaient tous deux fondamentalement le même design, mais il semble que la prochaine version des écouteurs sans fil de Samsung puisse faire peau neuve. Selon Winfuture.de, le nouveau look des prochains Galaxy Buds ressemblera à la forme des haricots.

Winfuture.de a créé quelques rendus de ce à quoi pourrait ressembler ce nouveau design. Les rendus auraient été basés sur les données 3D de Samsung pour le prochain accessoire. Samsung n’a confirmé aucune nouvelle concernant cette modification de conception signalée.

Les rendus montrent que la conception de type haricot n’inclura pas les tiges qui entrent dans l’oreille d’une personne, contrairement aux deux précédents Galaxy Buds. Au lieu de cela, le nouveau design peut permettre au propriétaire de placer la moitié inférieure des grains à l’intérieur de l’oreille, et la moitié supérieure est placée dans la partie supérieure de l’oreille.

La partie inférieure des écouteurs, comme illustré dans les rendus, est l’endroit où les deux petits haut-parleurs sont probablement situés. L’article affirme également que les nouveaux écouteurs auront un certain nombre de microphones intégrés et éventuellement un capteur pour détecter s’ils sont placés ou non dans l’oreille.

L’article affirme que tous les tests pour ces nouveaux Galaxy Buds ne sont pas terminés. Par conséquent, même si ces rendus proviennent des données 3D de Samsung, il est possible que certaines modifications de conception soient apportées une fois les tests terminés. D’autres détails, tels que la durée de vie de la batterie, n’ont pas non plus été révélés. Si Samsung publie effectivement cette nouvelle version avec son design inhabituel, il est possible qu’elle puisse être lancée aux côtés du Galaxy Note 20 plus tard cette année.

Que pensez-vous de ce look inspiré des haricots pour les Galaxy Buds de nouvelle génération? Un pas en avant ou en arrière? Bien sûr, vous pouvez toujours obtenir le Galaxy Buds Plus pour environ 140 $ si vous préférez son design et ne souhaitez pas attendre la suite.