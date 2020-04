Les Samsung Galaxy S10 et Note10 bénéficient d’une multitude de fonctionnalités du logiciel S20 (mis à jour)

Les téléphones Galaxy S20 peuvent être les nouveaux produits phares de Samsung, mais puisque la société continue de vendre la ligne S10 à côté d’elle, elle continue de faire un travail remarquable pour fournir des mises à jour logicielles: le fabricant coréen commence à déployer une grande mise à jour de la série de l’année dernière, donnant c’est une tonne de fonctionnalités One UI 2.1 du Galaxy S20, notamment dans le département photographie. Le Note10 bénéficie du même traitement.

Outre les nouvelles fonctionnalités de One UI 2.1, la mise à jour élève le niveau des correctifs de sécurité à celui d’avril, battant même la ligne Pixel de Google. Il mesure environ 1,5 Go sur le S10 +, bien que la taille puisse varier selon l’appareil et l’emplacement. Il y a aussi les corrections de bugs génériques et les améliorations de stabilité habituelles à bord.

Les caméras des séries S10 et Note10 voient des améliorations significatives. D’une part, ils prennent en charge la prise unique, qui vous permet de capturer plusieurs photos et vidéos à la fois, avec une IA qui vous recommande le meilleur de tous. Les deux lignes bénéficient également d’améliorations du mode nuit, y compris l’ajout d’une fonction d’hyperlapse nocturne. Et une fois que vous avez pris une photo, vous pouvez maintenant la modifier avec des couleurs et des styles personnalisés basés sur d’autres images dans le cadre de la nouvelle fonction de filtre personnalisé.

Côté vidéographie, un nouveau mode Pro Video vous offre des options manuelles pour obtenir exactement l’image que vous souhaitez, comme l’ISO, la vitesse d’obturation et le niveau d’exposition. L’ajout le plus impressionnant est cependant un mode 4K 60fps pour les caméras selfie – votre mouvement, Google.

La galerie est désormais capable de regrouper intelligemment vos images en appuyant sur un nouveau bouton carré dans la barre supérieure, baptisé Clean View. Lorsque vous affichez une photo en plein écran et que vous l’agrandissez, une nouvelle icône de recadrage automatique dans le coin supérieur gauche vous permet d’enregistrer rapidement le niveau de zoom en tant que nouvelle image.

Après la mise à jour, vous trouverez également une nouvelle vignette de partage rapide dans vos paramètres rapides. Il vous permet d’envoyer des photos, des vidéos et d’autres fichiers à des contacts à proximité sans dépendre d’un logiciel tiers. Il y a aussi Music Share, qui vous permet d’étendre votre connexion Bluetooth à un ami, de sorte que vous n’avez pas besoin de vous déconnecter de votre propre autoradio ou de votre haut-parleur lorsqu’ils souhaitent écouter leur musique.

Soyez averti que la nouvelle version du logiciel supprimera tous les emoji AR précédemment enregistrés, car une mise à jour de la fonctionnalité rendra les anciens emoji incompatibles.

Numéro de version du journal des modifications: G975FXXU4CTC9

AR Emoji

AR Emoji a été mis à jour avec des améliorations telles qu’une fonction d’édition manuelle et une reconnaissance améliorée des expressions faciales.

※ Comme AR Emoji a été mis à jour vers une nouvelle version, tous les emojis AR précédemment enregistrés seront supprimés lors de la prochaine ouverture de l’application AR Emoji.

Nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo

Divers menus, modes et filtres ont été ajoutés, tels que AR Zone, Prise unique, Vidéo Pro, Mes filtres, Ton selfie, timelapse pour la nuit et un mode pour enregistrer des vidéos avec la caméra frontale en FHD / UHD à 60 ips .

Galerie

Des images similaires sont maintenant regroupées pour une expérience de visionnement plus organisée.

Une fonctionnalité a été ajoutée qui vous permet de fusionner plusieurs groupes d’albums différents en un seul groupe, ou de fusionner différents groupes et albums en un seul groupe.

Une fonction de recherche améliorée a été ajoutée pour rechercher des photos sur la base d’informations telles que l’heure ou le lieu où les photos ont été prises.

La fonction de recadrage rapide a été ajoutée pour agrandir et recadrer des parties d’images haute résolution.

Clavier Samsung

Une fonction de traduction multilingue a été ajoutée.

Une fonctionnalité a été ajoutée pour rechercher en même temps divers articles, tels que des émoticônes et des autocollants.

Une fonction d’annulation / rétablissement de texte a été ajoutée. (Faites glisser deux doigts vers la gauche ou la droite sur le clavier.)

Une icône pour ouvrir Samsung Pass a été ajoutée.

Partage rapide

Les fichiers peuvent désormais être partagés rapidement et facilement avec les appareils Samsung à proximité à l’aide de Quick Share.

Partage de musique

Music Share vous permet désormais de partager de la musique avec vos amis à l’aide d’un périphérique audio Bluetooth.

Samsung annonce que la mise à jour sera publiée “dans certains marchés au cours des prochaines semaines, y compris aux États-Unis”. Jusqu’à présent, l’OTA ne se déploie que dans quelques endroits, dont les Pays-Bas et l’Allemagne, mais cela ne prendra probablement pas trop de temps avant d’atteindre d’autres régions. Vérifiez les paramètres de votre téléphone pour voir si vous avez déjà accès à la mise à jour.

Détails de la mise à jour américaine

Samsung a confirmé qu’il déploiera la mise à jour logicielle comprenant la nouvelle galerie, des outils d’édition multimédia et des capacités de partage faciles vers les appareils S10 et Note10 aux États-Unis à partir de demain, le 3 avril.