Les Samsung Galaxy S20 et S20 + débloqués sont à 200 $ de réduction sur Amazon, à partir de 800 $ (mise à jour: plus de magasins)

Bien que la série S20 de Samsung nous ait apporté certains des produits les plus avancés du fabricant à ce jour, ils sont également parmi les smartphones les plus chers du marché. Heureusement, nous avons une offre importante sur le Galaxy S20 et le Galaxy S20 + sur Amazon qui peut vous aider à économiser 200 $ sur l’un ou l’autre des téléphones. À partir de maintenant, vous pouvez vous procurer le modèle 128 Go du Galaxy S20 ou S20 + dans la couleur de votre choix pour 799,99 $ et 999,99 $, respectivement.

Tout au long de notre examen du S20 Ultra, nous avons été impressionnés par de nombreuses fonctionnalités nouvelles et améliorées que Samsung a réussi à intégrer dans ses téléphones cette année, mais nous avons contesté son prix élevé et suggéré que les lecteurs pourraient vouloir se pencher sur les modèles moins chers. au lieu. Et maintenant, avec l’offre d’aujourd’hui, ces deux appareils sont encore plus faciles à recommander. Quel que soit le téléphone S20 que vous choisissez, il est sûr de venir avec une fiche technique impressionnante, car il existe des différences matérielles minimes entre les smartphones de la série S de cette année au-delà de la taille de l’écran, du prix et de la capacité de la batterie. Les caractéristiques les plus remarquables incluent un réseau de caméras multi-objectifs avec un zoom jusqu’à 30x, un écran AMOLED de 6,2 “ou 6,7” et une connectivité 5G.

Si vous avez envisagé l’un des derniers produits phares de Samsung, mais que les prix élevés vous ont empêché, la vente d’aujourd’hui pourrait être la chose qui vous convaincra d’en acheter un. Suivez les liens ci-dessous pour en prendre un par vous-même pendant leur durée.

Si vous préférez magasiner ailleurs, B&H Photo et Best Buy vendent également maintenant les Galaxy S20 et S20 + à 200 $ de rabais.