Les scènes de crédits de “Black Widow” viennent de fuir, révélant le premier grand rebondissement de MCU Phase 4 – .

Il nous reste un peu plus de trois mois avant la sortie du premier film de MCU Phase 4, mais ceux d’entre vous qui ont hâte de savoir ce qui va se passer ont de la chance. Une série de fuites énormes a déjà gâché l’intrigue de Black Widow. Nous les appelons les fuites d’octobre 2019 et novembre 2019, et vous devriez les lire (sur ce lien) avant de passer à la nouvelle fuite, que nous appellerons la fuite de janvier 2020. C’est parce que la nouvelle fuite ne réaffirme pas seulement les précédentes, mais révèle également l’action dans les deux scènes du film. Et l’un d’eux est apparemment le premier énorme rebondissement de MCU Phase 4, bien que cela ne devrait pas vraiment surprendre les fans. Après tout, Black Widow est un film de préquelle qui nous donnera un regard différent sur Natasha.

Marvel ne va évidemment pas simplement commencer la phase 4 avec une préquelle et ne pas avoir une vue d’ensemble. Quoi qu’il arrive dans Black Widow, même si ces fuites ne sont pas exactes, cela influencera l’avenir du MCU après Endgame et Far From Home. Avant de regarder les scènes de crédits, assurez-vous d’arrêter de lire ici si vous cherchez pour éviter les spoilers Black Widow.

Les fuites d’octobre et de novembre nous indiquent que Natasha ne se contente pas de fuir les gouvernements dans les retombées de la guerre civile, elle poursuit également un gadget Foxcharge qui peut effacer son identité numérique de toute base de données gouvernementale connue de l’homme.

Le méchant du film est Taskmaster. Et il s’avère que le Taskmaster est Mason (O-T Fagbenle), ancien amant de Nat et ancien agent du SHIELD. De plus, la sœur de Nat de son époque Black Widow, Yelena, finira par sauver la vie de Nat et tuera Taskmaster à la fin du film, juste au moment où il est sur le point d’obtenir Natasha – voici le passage pertinent de la fuite de novembre:

Taskmaster semble toujours savoir où ils seront. Le film vous fait penser que tous ses alliés pourraient être lui. Il est capable de refléter parfaitement tous les styles de combat. A un combat mémorable avec Red Guardian. Une version de combat de barre sale de Cap contre Cap dans Endgame.

Il a un tank / centre de commandement mobile qui se conduit. Pensez à la moto badass d’Idris Elba à Hobbs et Shaw. Ça va voler la vedette de la même manière.

L’Arc du film est vraiment ce monde sauvage qui rappelle Natasha, et elle essaie de faire sortir sa famille.

Mason se révèle être Taskmaster et tue Red Guardian devant Natasha et Yelena lors d’un combat culminant entre tous et Melina. Les Black Widows restantes se tournent contre Iron Maiden, et elle finit enfermée dans la chambre de torture de la chambre rouge pour obtenir justice.

Yelena tue Taskmaster en lui tirant dessus avec son masque cassé alors qu’il s’apprête à tuer Natasha.

Cela nous amène à une toute nouvelle fuite de Black Widow qui a été publiée dimanche sur 4chan. La fuite confirme à peu près les fuites précédentes sans fournir autant de détails sur l’intrigue:

tldr; ça va. C’est la version capeshit de Marvel Studios de Mission Impossible / John Wick

J’ai vu Black Widow aujourd’hui et j’ai été agréablement surpris. Il s’agit essentiellement d’une suite de Mission Impossible avec Black Widow remplaçant Ethan Hunt, et cela fonctionne mieux que ce à quoi vous vous attendiez.

Même intrigue bat. Excommunié, traqué par le gouvernement, obtenez cette chose pour que la vie puisse revenir à la normale, oh non, il y a une conspiration plus grande, sauvez le monde, donnez la chose à votre sœur, faites face aux conséquences, sortez la paix.

Toute l’action impliquant le crâne (Taskmaster? Idk il n’a pas de nom de super-vilain dans le film) était stupide. Il est un peu évident qu’il est l’ex de Black Widows, mais ça s’est assez bien passé. La vraie torsion est que Rachel Weisz est mauvaise, et skullguy et Florence Pugh travaillent ensemble pour William Hurt.

David Harbour a été le pire pour moi. Gars forcé super ringard. Sa mort était la bienvenue même si elle a joué pour les larmes.

La fin est un fuckfest de crash d’hélicoptère CGI comme tous les films MCU, mais le corps à corps combat tous les coups de pied.

Il y a une blague récurrente à propos d’une commode qui est hilarante.

Hawkeye, RDJ, Nick Fury et putain de Walton Goggins ont des camées. Certains fonctionnent mieux que d’autres. La scène Stark ressemblait à Leia dans Rise of Skywalker.

Quoi qu’il en soit, je ne détestais pas ça. 6.5 / 10

Cela nous amène à la révélation la plus excitante qui est détaillée plus loin dans le fil de discussion lorsque la même fente révèle le contenu des scènes de générique de Black Widow. Si vous pensiez que la révélation de l’identité du Taskmaster serait le grand rebondissement du film, eh bien, ce n’est même pas proche.

Si ces informations sont exactes, Yelena et Taskmaster travaillaient ensemble avec Thaddeus Ross depuis le début, et vous n’apprenez cela que dans les scènes post-crédits:

J’ai vu deux scènes post-crédit.

L’un est Florence Pugh et skullguy donnant à William Hurt le lecteur flash, et lui disant qu’ils ne font que commencer.

Le crédit final est Hawkeye dans une supposition du présent, car il est tous en colère et merde. Il est sur la tombe de Nat avec ses enfants.

La dernière scène post-crédits, selon la citation ci-dessus, rend justice à Natasha après Fin du jeu. Certains fans ont vivement critiqué le fait que Marvel ait choisi de ne pas honorer Nat officiellement à la fin de Fin du jeu, comme ce fut le cas pour Stark, même si elle a sacrifié autant que lui. Avoir Hawkeye se présenter sur sa tombe est certainement un moyen d’aider à résoudre ce problème.

La première scène de crédits, cependant, est ce qui compte le plus pour le MCU à l’avenir. Il semble que Ross cherche à créer une équipe d’individus très doués, qui pourrait fonctionner dans l’ombre sans avoir à s’inscrire auprès d’une autorité. Bien sûr, ce puissant appareil Foxcharge pourrait certainement être utile.

Si ces informations sont exactes, Ross aurait peut-être commencé à recruter cette équipe de méchants bien avant Infinity War. Et il pourrait continuer à le faire après Fin du jeu. Pour rappel, Thaddeus Ross a été cassé en 2018 et est resté mort jusqu’en 2023 lorsque Hulk a ressuscité tout le monde. En d’autres termes, il est parfaitement logique de supposer qu’il continuera à travailler sur son projet secret avec encore plus de conviction étant donné ce qui vient d’arriver au monde. Ross forme-t-il une sorte d’équipe Thunderbolts? Nous devrons simplement attendre et voir.

