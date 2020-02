Les scientifiques avertissent que le coronavirus peut se propager sans aucun symptôme, ce qui est terrifiant – .

Un nouveau chapitre effrayant vient d’être ajouté à la saga des coronavirus et pourrait compliquer considérablement la lutte contre l’épidémie. Une nouvelle étude de cas d’un patient coronavirus spécifique révèle la capacité extrêmement effrayante du virus de se propager même sans produire de symptômes chez ceux qu’il infecte. Cela signifie qu’un individu infecté par le coronavirus pourrait potentiellement propager le virus à des personnes au cours des jours, voire des semaines, sans même se rendre compte qu’il est infecté par le virus en premier lieu.

L’étude, qui a été publiée dans le JAMA, se concentre sur une femme chinoise de 20 ans qui a été confirmée comme ayant une infection à coronavirus. On pense que le virus s’est propagé d’elle à plusieurs membres de sa famille, mais ce qui rend ce cas particulièrement intéressant et potentiellement effrayant, c’est que la femme n’a jamais développé aucun des symptômes révélateurs.

La capacité d’un virus à se propager sans produire immédiatement de symptômes le rend plus difficile à détecter et à traiter. De plus, cela pourrait signifier que les statistiques et les estimations concernant le nombre de personnes infectées en Chine et à l’étranger sont extrêmement incorrectes. Autrement dit, si le cas de la femme n’est pas une anomalie isolée.

La période d’incubation – le temps qu’il faut entre le moment où une personne est infectée par un virus et le moment où elle commence à montrer des symptômes – peut varier énormément selon la personne et la maladie. Nous savons déjà que le nouveau coronavirus, COVID-19, est capable de sauter d’une personne à l’autre même pendant la période d’incubation.

La femme asymptomatique de 20 ans est restée asymptomatique et infectieuse pendant au moins 19 jours. Des rapports en provenance de Chine suggèrent que la période d’incubation du virus pourrait s’étendre à près d’un mois dans certains cas. Inutile de dire que cela rend la tâche déjà difficile de contenir la propagation du virus encore plus ardue, car les gens l’ont probablement propagé sans même avoir la moindre idée qu’ils étaient malades.

À ce stade, le nombre total d’individus infectés se rapproche régulièrement de 100 000 dans le monde, tandis que le nombre de morts est d’environ 2 200. Il a déjà infecté bien plus de personnes que le SRAS, et les responsables de la santé du monde entier mènent une guerre contre la propagation de la maladie en ce moment.

Source de l’image: DIVYAKANT SOLANKI / EPA-EFE / Shutterstock

