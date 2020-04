Les scientifiques disent que l’éloignement social pourrait faire partie de nos vies jusqu’en 2022 – .

Les chercheurs de Harvard disent que nous pourrions être confrontés à la distanciation sociale pendant des années selon le déroulement de la pandémie de coronavirus.

Nous pourrions être contraints d’adopter de nouveaux mandats de distanciation sociale de temps à autre si la propagation du virus s’accélère après cette épidémie initiale.

Ces mesures peuvent être nécessaires jusqu’au moment où un vaccin ou un remède contre le virus est largement disponible.

Cela fait maintenant quelques mois que le nouveau coronavirus a commencé à rendre la vie beaucoup plus compliquée pour les gens du monde entier. Depuis, nous avons été confrontés à des blocages, à des distanciations sociales et à des efforts de quarantaine, dans l’espoir que tout cela se terminerait plus tôt que tard. La vérité est beaucoup plus compliquée, et comme il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas sur ce virus, prédire son avenir est incroyablement difficile.

Maintenant, les chercheurs de Harvard suggèrent que nous pourrions avoir affaire à ce nouveau mode de vie bien plus longtemps que quiconque ne l’avait prévu. En fait, d’après leur rapport dans la revue Science, il semble que nous soyons confrontés aux effets du virus pendant des années, en fonction de quelques facteurs.

Pour le décomposer en notre compréhension la plus élémentaire du fonctionnement d’une pandémie comme COVID-19, il existe essentiellement deux extrêmes. Un extrême voit le virus se propager sans contrôle, infectant des millions et éventuellement des milliards de personnes. Aucune mesure n’est prise pour l’arrêter, et elle submerge les systèmes de santé partout dans le monde. Ceux qui survivent sont immunisés, et les quelques-uns qui n’ont jamais été infectés sont protégés par «l’immunité collective», ce qui est une façon élégante de dire que, parce que tant de personnes sont immunisées, les chances qu’une épidémie se propage à ceux qui ne le sont pas sont svelte.

L’autre extrême consiste à prendre des mesures pour empêcher autant de personnes que possible de contracter le virus en premier lieu. Cela signifie des blocages et des distanciations sociales, des quarantaines et, fondamentalement, tout ce que nous avons tous supporté au cours des dernières semaines ou des derniers mois. Ça marche, ça sauve des vies et ça prévient la maladie… mais il y a un autre côté à cette médaille.

Une fois que les mesures qui nous protégeaient sont levées et que la vie «redevient normale», pour ainsi dire, les chances que le virus explose sur la population existent toujours. Si peu de gens sont immunisés contre le virus qu’il peut à nouveau atteindre le niveau d’une pandémie, nous forçant tous à adopter les mêmes mesures que nous avons prises la première fois.

Comme le note l’équipe de Harvard dans la nouvelle étude, la distanciation sociale empêche toute sorte d’immunité de la population de se développer. Le nombre relativement faible de personnes qui sont devenues (ou deviendront) immunisées après avoir battu le virus offre à la société dans son ensemble très peu de protection contre une autre épidémie à grande échelle.

Il y a d’autres facteurs en jeu ici, notamment comment le virus réagit au changement de saison et comment il mute au cours des mois et des années à venir. S’il devient saisonnier, nous pourrions envisager des distanciations sociales et des fermetures pendant certains mois de l’année, au moins jusqu’à ce que les programmes de vaccination puissent fournir une large majorité de la population immunisée.

Selon les chercheurs, l’un des scénarios les plus probables est que nous aurons besoin de périodes périodiques de distanciation sociale chaque fois que la propagation du virus recommencera à augmenter. Nous pouvons assouplir ces restrictions temporairement de temps en temps, en attendant le jour où des vaccins ou des remèdes largement disponibles seront disponibles pour tout le monde.

