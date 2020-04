Les scientifiques disent que les États-Unis auront probablement besoin de s’abriter sur place jusqu’à l’été – .

La distanciation sociale due au coronavirus devrait se poursuivre jusqu’à l’été, selon les chercheurs.

La réduction trop rapide des efforts de confinement entraînera un énorme rebond de nouveaux cas, selon les modèles prédictifs.

Depuis que la nouvelle épidémie de coronavirus est devenue une pandémie qui nous a forcés à vivre la grande majorité de notre vie à l’intérieur de nos maisons et loin de tout le monde, il y a une question qui vient en tête de chacun: quand est-ce que tout cela prendra fin? Les scientifiques travaillent sur les vaccins, les chercheurs testent une variété d’options de traitement, mais nous ne sommes pas encore plus près d’un retour à la normale.

Maintenant, une équipe de scientifiques de l’Université de Notre Dame suggère que l’état actuel de verrouillage et de distanciation sociale aux États-Unis devrait être maintenu si nous voulons éviter une deuxième vague énorme d’infections et de décès.

À l’heure actuelle, les scientifiques utilisent des modèles informatiques pour prédire la propagation du virus en fonction de divers facteurs. L’une de ces variables est le rythme auquel nous revenons à un mode de vie «normal», ce qui signifie que les magasins seront ouverts, les gens seront autorisés à se rassembler en grand nombre, etc. Il n’est pas surprenant que, depuis une réduction dans ces activités a contribué à freiner la propagation de la pandémie, leur renversement devrait entraîner une résurgence du nombre de cas de coronavirus.

Dans cet esprit, l’équipe de Notre Dame a exécuté son modèle pour prévoir ce qui pourrait arriver si les mandats de distanciation sociale étaient assouplis dès le mois de mai. On pouvait s’y attendre, la simulation suggère que de mauvaises choses sont susceptibles de se produire.

“Nos résultats indiquent que les mesures de contrôle qui sont en place actuellement doivent peut-être être maintenues à un niveau assez élevé jusqu’à l’été si nous voulons réduire la transmission”, a déclaré Alex Perkins, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. «À ce stade, nous pourrons peut-être revenir un peu sur ces mesures de protection, mais nous ne pourrons pas les détendre complètement avant d’avoir un vaccin.»

Ce n’est évidemment pas une excellente nouvelle pour ceux d’entre nous qui ont vraiment hâte de se retrouver entre amis et en famille, mais des études comme celle-ci ont contribué à aplanir la courbe dans certaines des zones les plus touchées et il serait sage de suivre ce conseil pour cœur.

«Le principal point à retenir est que ce que nous faisons à court terme a un grand impact sur ce qui se passe à long terme», explique Perkins. “Si nous maintenons des mesures de distanciation sociale en place à court terme et réduisons la transmission, nous aurons une plus grande flexibilité et plus d’options pour les détendre plus tard. Si nous nous retrouvons dans une situation où les choses sont deux fois plus mauvaises qu’aujourd’hui, cela nécessitera un effort de verrouillage à grande échelle et des mesures de distanciation sociale plus strictes pour réduire les niveaux de transmission et éviter une catastrophe. »

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.