Les scientifiques ont en fait inversé les dommages causés par un accident vasculaire cérébral dans les tests sur les rongeurs – .

Les médecins ont réparé avec succès des cerveaux de rats endommagés par un AVC en utilisant des cellules de peau humaine qui avaient été reprogrammées pour agir comme cellules nerveuses.

Les nouvelles cellules ont établi les connexions correctes dans le cerveau après avoir été transplantées, rétablissant le mouvement et la sensation.

Des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer le degré de sécurité et d’efficacité de la procédure avant de décider de poursuivre les tests sur d’autres animaux et éventuellement sur des humains.

Au fil des ans, les médecins et les professionnels de la santé ont beaucoup appris sur ce qui augmente le risque de subir un AVC. Des choses comme l’hypertension artérielle, le tabagisme et les maladies cardiaques peuvent toutes jouer un rôle majeur dans le fait qu’une personne souffre ou non d’un accident vasculaire cérébral au cours de sa vie, mais le traitement après qu’une personne a eu un accident vasculaire cérébral signifie souvent une longue réadaptation, et même alors, c’est aucune garantie que l’individu se rétablira complètement.

Dans un monde parfait, les médecins seraient en mesure de réparer les dommages causés par un accident vasculaire cérébral au cerveau, de réparer les dommages et de ramener le cerveau à sa fonctionnalité d’avant-accident vasculaire cérébral. Maintenant, des chercheurs de l’Université suédoise de Lund pensent qu’ils ont fait un petit pas dans cette direction en réparant le cerveau de rats atteints d’un AVC.

La recherche, qui a été publiée dans les Actes de l’Académie nationale des sciences, s’est concentrée sur la réparation des cerveaux de rongeurs endommagés à l’aide de cellules de peau humaine qui avaient été «reprogrammées» pour agir comme des cellules nerveuses. Les cellules ont été transplantées dans le cerveau des rongeurs, qui ont ensuite été autorisés à guérir. Remarquablement, les nouvelles cellules ont réparé les dommages causés par l’AVC, et encore plus incroyable, les nouvelles connexions ont restauré la mobilité des animaux et le sens du toucher qui avait été perdu auparavant.

“Six mois après la transplantation, nous avons pu voir comment les nouvelles cellules avaient réparé les dommages causés par un accident vasculaire cérébral dans le cerveau des rats”, explique le professeur Zaal Kokaia, co-auteur de la recherche. Ceci est particulièrement intéressant parce que des recherches antérieures avaient laissé entendre que les cellules humaines pourraient être compatibles avec le cerveau de rats atteints d’un AVC, mais que les cellules seraient en mesure d’établir les bonnes connexions et de restaurer réellement les mouvements ou les sensations perdues étaient toujours dans l’air.

Maintenant, il semble que cette question a été répondue, et les rats de l’étude ont effectivement bénéficié de la greffe de manière significative. “Il est remarquable de constater qu’il est en fait possible de réparer un cerveau endommagé par un AVC et de recréer des connexions nerveuses qui ont été perdues”, explique Olle Lindvall, co-auteur de l’étude. «L’étude suscite l’espoir qu’à l’avenir, il pourrait être possible de remplacer les cellules nerveuses mortes par de nouvelles cellules nerveuses saines également chez les patients ayant subi un AVC, même s’il reste beaucoup de chemin à parcourir avant d’y parvenir.»

À l’avenir, les chercheurs prévoient de se concentrer sur la façon dont les cerveaux de rats réparés peuvent altérer la qualité de vie des animaux. Des choses comme les tests de mémoire montreront à quelle vitesse les nouvelles cellules peuvent ramener le cerveau à la normale. Ces types d’expériences ne sont pas près d’être prêts pour des essais humains, mais il est possible que de telles options soient disponibles pour les patients victimes d’un AVC dans un avenir pas si lointain.

