Les scientifiques ont guéri le diabète chez la souris, mais les humains sont-ils les prochains? – .

Pour la grande majorité des diabétiques, la condition nécessite une surveillance et un entretien quotidiens. Un manque d’insuline produite naturellement par leur corps signifie une surveillance cohérente de la glycémie et des injections d’insuline pour s’assurer que leur corps peut mener à bien les processus vitaux et les garder en alerte et en bonne santé.

Maintenant, les chercheurs qui étudient la maladie ont trouvé une solution potentielle qui pourrait conduire à une guérison, même si elle ne semble prometteuse pour le moment que chez les souris de laboratoire. Le traitement implique l’utilisation de cellules souches, qui se transforment naturellement en d’autres cellules du corps, pour effectuer le travail de sécrétion d’insuline et atténuer le besoin d’une prise en charge manuelle de la maladie.

Lorsque le traitement est effectué, les cellules souches sont converties en cellules bêta, capables de sécréter de l’insuline. Les chercheurs travaillent sur cette technique depuis un certain temps, mais ils ont dû surmonter des obstacles assez graves en cours de route, y compris l’habitude des cellules souches de se transformer en d’autres types de cellules qui ne sont pas utiles dans le traitement de la maladie.

Les cellules souches sont comme des ardoises vierges qui peuvent se transformer en différents types de cellules. Cela les rend incroyablement puissants dans le traitement de diverses maladies, mais cela signifie également qu’ils peuvent être quelque chose d’un joker, se transformant en cellules que les chercheurs ne prévoyaient pas. Cela signifie que de plus en plus de cellules souches sont nécessaires pour générer le nombre cible de cellules bêta.

«Plus vous obtenez de cellules hors cible, moins vous avez de cellules thérapeutiquement pertinentes», explique Jeffrey Millman, chercheur principal, explique. «Vous avez besoin d’environ un milliard de cellules bêta pour guérir une personne atteinte de diabète. Mais si un quart des cellules que vous fabriquez sont en fait des cellules hépatiques ou d’autres cellules du pancréas, au lieu d’avoir besoin d’un milliard de cellules, vous aurez besoin de 1,25 milliard de cellules. Cela rend la guérison de la maladie 25% plus difficile. »

Pour affiner leur approche, les chercheurs ont travaillé sur une nouvelle technique qui augmente l’efficacité de la conversion en cellules bêta. Aujourd’hui, selon l’équipe, ils en savent suffisamment pour pouvoir prédire combien de cellules feront ce qu’elles attendent, ce qui rend le traitement encore plus efficace.

Lors de tests sur des souris de laboratoire, les rongeurs ont été «guéris fonctionnellement» de leur maladie, ce qui en soi est une réussite incroyable. Cependant, la question de savoir si les mêmes résultats peuvent être reproduits chez l’homme est une question à laquelle il faudra répondre beaucoup plus tard. Pourtant, c’est un développement passionnant, et pourrait être une excellente nouvelle pour les personnes atteintes de diabète.

Source de l’image: Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

