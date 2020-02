Les scientifiques ont trouvé quelque chose de différent dans le cerveau des brutes

L’intimidation est un côté honteux de la société qui est toujours présent à grande échelle. Des études montrent qu’une personne sur cinq est victime d’intimidation. Une équipe internationale de neuroscientifiques a récemment scanné le cerveau d’intimidateurs à vie et trouvé quelque chose de différent.

Christina Carlisi et son équipe de l’University College London ont effectué la recherche et publié leur article dans la prestigieuse revue «The Lancet». Pour leur étude, ils ont scanné le cerveau de 652 participants.

Après un examen approfondi, ils ont découvert que les personnes qui pratiquaient le bulling étaient physiquement différentes des autres participants. Plus important encore, les sujets étaient également impliqués dans le vol, l’agression et la violence, l’intimidation, le mensonge ou l’omission répétée de s’occuper du travail ou des responsabilités scolaires.

Le rapport a également souligné que les intimidateurs étaient sensiblement plus fins et que leur cerveau tout entier avait moins de surface. Cela conclut que les intimidateurs ont généralement un cerveau plus petit que le reste des gens.

L’étude a également révélé que les personnes qui présentaient un comportement antisocial dans leur partie principale de la vie avaient le signe d’une anomalie. Selon Carlisi, ces gens sont «généralement capable de réformer et de devenir de précieux membres de la société“.

Carlisi espère également que cette étude nous aidera à obtenir de meilleurs résultats à l’avenir. Elle dit:

Nos résultats soutiennent l’idée que, pour la petite proportion d’individus ayant un comportement antisocial persistant tout au long de la vie, il peut y avoir des différences dans leur structure cérébrale qui les rendent difficiles à développer des compétences sociales qui les empêchent d’adopter un comportement antisocial.

Un cas récent d’un garçon nain australien qui a été victime d’intimidation est devenu viral. Ce problème majeur de la société devient incontrôlable de jour en jour. Nous espérons que les recherches menées par Carlisi et son équipe aideront à purifier ce côté sombre de la société à l’avenir.