Les sénateurs américains interrogent le PDG d’Apple, Tim Cook, sur la confidentialité de l’application COVID-19

Vendredi, quatre sénateurs américains, Bob Menendez, Kamala Harris, Cory Booker et Richard Blumenthal, ont envoyé une lettre au PDG d’Apple, Tim Cook, exprimant ses inquiétudes concernant “la sûreté et la sécurité des données de santé privées des Américains” concernant le récent COVID-10. site Web et application, rapporte Bloomberg.

Les sénateurs ont interrogé Cook sur les pratiques et les sauvegardes d’Apple en matière de partage de données, et si l’application COVID-19 est conforme à la loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d’assurance maladie (HIPAA). Ils veulent également des détails sur les accords d’Apple avec les gouvernements fédéral ou étatiques pour le développement de l’application.

Lors de l’annonce de l’application et du site Web, développés par Apple avec le CDC, le White House Coronavirus Task Force et FEMA, Apple a déclaré que les données fournies par les utilisateurs sur le site Web ou l’application COVID-19 ne sont pas partagées avec Apple, le CDC ou tout autre organisme gouvernemental, comme spécifié sur le site Web de COVID-19. Le peu d’informations collectées par Apple, telles que la façon dont les gens utilisent le site, est utilisé pour corriger les bogues.

Apple ne recueille pas vos réponses à partir de l’outil de filtrage. Pour aider à améliorer le site, Apple recueille des informations sur la façon dont vous l’utilisez. Les informations collectées ne vous identifieront pas personnellement.

Apple n’exige pas non plus que les utilisateurs se connectent pour utiliser l’application et les données ne sont pas associées à l’identifiant Apple d’un utilisateur, ni ne demandent d’informations personnellement identifiables.

Conformément au fort attachement d’Apple à la confidentialité des utilisateurs, l’application et le site Web COVID-19 ont été conçus pour garder toutes les données des utilisateurs privées et sécurisées. Les outils ne nécessitent pas de connexion ou d’association avec l’ID Apple d’un utilisateur, et les réponses individuelles des utilisateurs ne seront pas envoyées à Apple ni à aucune organisation gouvernementale.

Apple a lancé le site Web et l’application COVID-19 le 27 mars. Il sert d’outil de dépistage où les utilisateurs peuvent répondre à des questions sur les symptômes, le risque d’exposition, etc., pour recevoir des recommandations du CDC sur les prochaines étapes à suivre, telles que l’éloignement social ou obtenir un test.

