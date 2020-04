Les Sénateurs interrogent Tim Cook à propos de l’application COVID-19 d’Apple

Plusieurs sénateurs démocrates ont posé des questions à Tim Cook sur la confidentialité du site Web et de l’application de filtrage COVID-19 d’Apple (via Bloomberg).

Projection privée

Les sénateurs Bob Menendez, Kamala Harris, Cory Booker et Richard Blumenthal ont envoyé une lettre à Apple au sujet des préoccupations concernant le traitement des données de santé dans ses outils de dépistage COVID-19. Ils veulent en savoir plus sur les pratiques de partage de données d’Apple et s’ils sont conformes à la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).

Le site Web d’Apple dit qu’il ne recueille pas les réponses des gens dans l’outil, et les sénateurs ont noté qu’il n’exige pas que les gens se connectent au site Web et que les réponses ne soient pas envoyées à Apple ni à aucune organisation.

Cela contraste avec le site Web de Google, Project Baseline, qui propose un outil de dépistage pour les habitants de la Californie. Pour utiliser l’outil, les utilisateurs doivent se connecter à leur compte Google et il n’est pas non plus conforme à la HIPAA.

