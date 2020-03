Les services Google Play pour AR prennent désormais en charge le Galaxy Z Flip, le LG V60 et d’autres téléphones

Google Play Services for AR, anciennement appelé ARCore, est le moteur qui alimente la plupart des jeux et applications sur Android qui utilisent des effets de réalité augmentée. Cependant, comme le cadre doit être réglé pour chaque appareil, Google doit régulièrement mettre à jour les services Play pour prendre en charge les nouveaux téléphones et tablettes. Depuis la dernière fois que nous avons couvert la bibliothèque, 22 autres appareils ont été ajoutés à la liste.

Sans plus tarder, voici tous les nouveaux téléphones et tablettes qui peuvent utiliser des applications et des jeux AR:

LG G Pad 5 10.1 FHD

LG V60 ThinQ 5G

Motorola moto g⁷ play

Motorola moto g⁸ play

Motorola moto g⁸ plus

Motorola moto g⁸ power

Motorola moto g⁸ power lite

Stylet Motorola Moto G

Motorola one hyper

Motorola one macro

Oppo K3

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy Note10 5G

Samsung Galaxy Note10 + 5G

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

Sony Xperia 1 Professional Edition

Vivo Nex 3

Vivo Nex 3 5G

Les principaux points forts sont le Samsung Galaxy Z Flip, la série d’appareils G8 de Motorola et le nouveau téléphone phare V60 de LG. C’est un peu étrange que les téléphones 5G de Samsung de l’année dernière viennent d’être ajoutés, mais mieux vaut tard que jamais, je suppose.