Les skins Teardown rejoignent la gamme permanente de dbrand, prenant désormais en charge encore plus d’appareils (Sponsorisé)

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/04/14

8 h 07 HAP le 14 avril 2020 et dernière mise à jour 2020/04/18

9 h 05 PDTA le 18 avril 2020.

Le site dbrand a été infecté! Non, nous ne parlons pas de la pandémie mondiale qui fait actuellement rage. Nous ne parlons pas non plus d’un virus informatique qui détournera votre compte bancaire … mais celui-ci n’est pas loin. Les skins Teardown en édition limitée de dbrand sont de retour et toujours aussi contagieux. Il n’y a pas de remède connu: vous ne pouvez qu’espérer que votre portefeuille sera suffisamment solide pour survivre à l’assaut.

C’est vrai, de retour à la demande générale, les skins Teardown sont désormais un membre permanent de la famille dbrand. Ils sont disponibles avec la finition Gloss d’origine, ainsi qu’une toute nouvelle finition “Ultramatte” conçue pour donner à Teardown le toucher doux qu’elle mérite toujours.

Soyez averti: les skins démontables sont connus pour se multiplier. Vous en achetez peut-être un seul en ce moment, mais les études de cas suggèrent que la personne moyenne finit par acheter… * vérifie les notes * … jusqu’à sept.

Nouveaux ajouts à la collection Teardown

Grâce aux 135 000 votes exprimés lors de l’élection Teardown, une série de nouveaux appareils ont été ajoutés à la gamme Teardown originale. Ceux-ci inclus:

K20 / K20 Pro / Mi 9T / Mi 9T Pro (Ce sont les mêmes appareils. Vous n’avez pas entendu cela de notre part.)

Pocophone F1

OnePlus 7T Pro

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

Samsung S10e

Samsung S20

Samsung S20 Plus

Samsung S20 Ultra

iPad Pro 12,9 ”(2020, Gen 4)

iPad Pro 11 ”(2020, Gen 2)

MacBook Pro 16 ”(Savez-vous combien de MacBook ont ​​été tués pour ces skins?)

MacBook Pro 15 pouces (bien sûr, Zack a bien aimé.)

MacBook Pro 13 ”(mais quand même …)

MacBook Air 13 ”(autant de MacBook.)

Mises à jour régulières de démontage

Encore plus d’appareils phares seront ajoutés à la liste Teardown au fil du temps alors que Zack continue de déchirer l’électronique, pour des raisons à la fois scientifiques et sadiques. Les appareils hérités rejoindront également régulièrement la collection Teardown (Zack dissèque les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro pendant que vous lisez ceci). Fidèle à son nom, chaque appareil pris en charge a été démoli et scanné avec ce que dbrand appelle “le scanner le plus avancé au monde”. Au cas où il y aurait un doute que ce que vous voyez est des tripes de téléphone 100% authentiques.

Les skins démontables sont également bien connus pour leurs œufs de Pâques, comme la plaisanterie classique de Zack selon laquelle “Le verre est du verre et des bris de verre” comme on le voit sur la peau du S20 Ultra. Pâques est peut-être déjà terminée, mais au moins vous pouvez compter sur dbrand pour fournir des œufs.

Allez chercher Teardown, maintenant

En revue: Le monde voulait plus de skins Teardown, dbrand les a obligés, et maintenant plus d’appareils seront continuellement ajoutés jusqu’à l’effondrement mondial de la société humaine. De rien. Maintenant, utilisez votre portefeuille et utilisez ces sept skins Teardown.

