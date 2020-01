Les smartphones Android devraient suivre l’iPhone avec la technologie ultra large bande à partir de cette année

Suivant les traces de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro, les premiers smartphones Android dotés de la technologie Ultra Wideband seront commercialisés à partir de 2020, selon les analystes de Barclays.

Dans une note de recherche obtenue par MacRumors, les analystes ont déclaré que les smartphones Android seraient équipés d’une puce tout-en-un Ultra Wideband, NFC et Secure Element introduite par le fabricant de puces néerlandais NXP Semiconductors l’année dernière. On ne sait pas quels smartphones Android adopteront Ultra Wideband en premier, mais Samsung a rejoint un consortium avec NXP l’année dernière pour aider à développer la technologie.

La gamme iPhone 11 comprend la technologie Ultra Wideband

Dans un communiqué de presse de l’année dernière, NXP a déclaré que l’Ultra Wideband offrira aux appareils mobiles plusieurs capacités nouvelles et intéressantes, telles que la possibilité de déverrouiller les portes d’une voiture lorsque l’appareil se trouve à proximité du véhicule, préfigurant potentiellement une fonctionnalité qui pourrait venir au iPhone sur la route.

“Avec le SR100T, les appareils mobiles pourront communiquer avec les portes, les points d’entrée et les voitures connectés pour les ouvrir à l’approche”, a déclaré NXP dans un communiqué de presse. “Les lumières, les haut-parleurs audio et tout autre appareil connecté doté d’une capacité de détection UWB pourront suivre les utilisateurs d’une pièce à l’autre, et la technologie connectée intelligente sera intégrée de manière intuitive dans la vie des gens.”

Les modèles iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max sont équipés d’une puce U1 conçue par Apple avec Ultra Wideband, permettant aux appareils de comprendre leur emplacement précis par rapport aux autres appareils Apple équipés U1 à proximité. Sur iOS 13, par exemple, il existe une fonctionnalité AirDrop directionnelle où vous pouvez pointer un iPhone 11 vers un autre utilisateur d’iPhone pour partager instantanément des fichiers avec eux.

Sur sa page iPhone 11 Pro, Apple taquine que la fonction directionnelle AirDrop n’est “que le début” de ce qui est possible avec Ultra Wideband, ajoutant que “de nouvelles capacités incroyables” viendront plus tard.

L’année dernière, MacRumors a découvert des preuves d’Apple travaillant sur des outils de suivi des éléments de type tuile dans le code iOS 13. Les soi-disant AirTags prendront également en charge l’Ultra Wideband, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, suggérant que les modèles d’iPhone 11 seront capables de localiser les étiquettes avec une précision précise dans les zones intérieures et extérieures.

Exclusivité MacRumors: trouver mon application avec l’onglet “Articles” caché pour les AirTags

La distance entre deux appareils Ultra Wideband peut être mesurée avec précision en calculant le temps nécessaire pour qu’une onde radio passe entre les deux appareils, avec beaucoup plus de précision que Bluetooth LE et Wi-Fi.

On ne sait pas quand Apple prévoit d’annoncer ses balises de suivi des articles ou si le développement du produit a été abandonné.

Dans tous les cas, il semble que l’Ultra Wideband ne fait que commencer.

.