Les smartphones de 2021 faciliteront considérablement la transition 5G pour les opérateurs américains

Bien que vous ne puissiez même pas acheter plus de deux smartphones avec le tout nouveau modem X55 5G de Qualcomm aux États-Unis en ce moment, la société a déjà annoncé la pièce qui le remplacera: le Snapdragon X60, et il est livré avec des améliorations très importantes pour Opérateurs cellulaires américains.

Je sais que des sujets comme l’agrégation du spectre et des porteuses peuvent faire briller les yeux de n’importe qui, mais restez avec moi ici, car c’est en fait une bonne chose à savoir. À l’heure actuelle, la plupart des opérateurs aux États-Unis (et tous les «quatre grands», bientôt trois) s’appuient sur une grande diversité de détentions de spectre pour fournir leur couverture 4G LTE. Mais parce que ces nombreuses “bandes” différentes ne sont pas contiguës, les opérateurs utilisent une technologie connue sous le nom d’agrégation de porteuses (CA) pour combiner le signal de toutes ces différentes bandes à la demande afin d’améliorer considérablement les vitesses de connexion. À l’heure actuelle, les téléphones comme le Galaxy S10 peuvent combiner jusqu’à sept morceaux de signal 4G à 20 MHz pour obtenir une connexion beaucoup plus rapide.

Les modems 5G actuels de Qualcomm, les Snapdragon X50, X52 et X55, prennent toujours en charge 4G agrégation de porteuses, mais aucune d’entre elles ne prend en charge la technologie sur la 5G, du moins sur les réseaux américains largement FDD. Le mieux qu’ils puissent faire est de prendre un signal 5G mmWave (qui reste extrêmement rare) et de le combiner avec un signal 4G pour augmenter légèrement les vitesses de téléchargement. Mais si un opérateur déploie, disons, quatre bandes différentes de 5G basse ou moyenne bande, aucun smartphone ne peut actuellement combiner ces bandes en une seule connexion, beaucoup plus rapide. Votre téléphone n’a qu’à en choisir un.

En conséquence, la 5G peut en fait être beaucoup plus lente que la 4G sur certains opérateurs en fonction de l’endroit où vous vous trouvez et de la congestion de chaque réseau.

Les quatre opérateurs mobiles ont tous des magasins sur le même bloc à Brooklyn. J’ai essayé d’essayer la 5G sur chaque @ att – Faux “5Ge”, mais rapide @ sprint – 5G, mais vitesses 4G @ TMobile – signal 5G, mais appareil pas correctement configuré @ verizon – Appareil pas correctement configuré, puis batterie morte pic.twitter .com / zXtoVLwBYR

– Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 12 janvier 2020

C’est un problème particulier pour AT&T, qui utilise la plus grande diversité de bandes 4G basse fréquence qui peuvent être combinées à l’aide de l’agrégation de porteuses (Sprint, Verizon et T-Mobile utilisent également CA, mais dans une moindre mesure). À l’heure actuelle, le réseau “5Ge” d’AT & T, qui n’est en fait qu’un nom pour son réseau LTE Advanced (Pro?), Tire fortement parti de l’agrégation de transporteurs pour atteindre des vitesses de pointe plus élevées dans certains de ses marchés les plus importants et les plus denses. Mais à mesure que le réseau 5G à bande basse d’AT & T se déploie, cela va rencontrer un vrai problème: même avec une technologie comme le partage dynamique du spectre (DSS), il ne peut pas redéployer trop de ce spectre 4G en 5G jusqu’à ce que beaucoup de ses abonnés ont des smartphones qui prennent en charge l’agrégation de porteuses 5G. AT&T, cependant, n’est que le plus touché par ce problème: tous les opérateurs américains devront réfléchir à la manière et au moment de réaménager leur spectre basse bande en 5G, et l’agrégation des opérateurs 5G est un facteur clé à cet égard.

Entrez dans le Snapdragon X60. Le X60 est le premier modem 5G de Qualcomm qui prendra en charge l’agrégation de porteuses 5G sur une diversité de bandes. Il pourra s’agréger non seulement dans des bandes inférieures à 6 GHz, mais également sur des bandes mmWave et inférieures à 6 GHz, et ce, que ces bandes soient TDD, FDD (la norme dominante aux États-Unis), ou les deux. L’agrégation de porteuses 5G est une étape critique à mesure que nous nous dirigeons vers le déploiement de réseaux 5G autonomes (SA) qui verront non seulement la périphérie et les bords des réseaux utiliser les normes 5G, mais également les infrastructures de réseau de base des opérateurs. Cela mènera éventuellement à des choses comme les réseaux à latence ultra faible qui nous ont été promis dans le cadre de l’expérience 5G. Pourtant, il faudra des années pour que cette technologie prolifère, et l’agrégation de porteuses 5G n’est qu’une pièce d’un très, très grand casse-tête à mesure que nous progressons lentement.

Malheureusement, nous frappons déjà des barrages routiers. T-Mobile a indiqué aux investisseurs qu’un tremplin sans doute encore plus important dans la transition de nos réseaux 4G bas de gamme vers la 5G a rencontré un sérieux problème, affirmant que le DSS fonctionne beaucoup moins bien que prévu lors des tests initiaux (pour ce qu’il vaut , Verizon conteste cette caractérisation de la situation).

